Тищенко навів російський удар по Дніпру? Нардеп потрапив у новий скандал

Рейди по "ботофермами" внесли свій вклад

У Дніпрі містяни звинувачують скандального нардепа Миколу Тищенка в тому, що він скорегував удар по одній з будівель майже в центрі міста. Мова ведеться про влучання російської ракети у дев'ятиповерхівку 28 червня.

Про це повідомляє військовий волонтер, журналіст, громадський активіст Денис Кошельник. За його словами, дніпряни звернулися Служби безпеки України (СБУ), Державного бюро розслідування (ДБР) та Генпрокурора України з проханням розслідувати цю ситуацію.

Зазначається, що, знімаючи відео про рейди "ботофермами" у Дніпрі, народний депутат Микола Тищенко назвав одну з адрес — вул. Виконкомівську 24. І після цього, внаслідок 28 червня російські окупанти вдарили ракетою по сусідньому з цією адресою будинку. Було зруйновано кілька поверхів, постраждали десятки людей.

На думку дніпрян, саме через публічне оголошення Миколою Тищенком адреси їхнього будинку в Дніпрі, окупанти вдарили по ньому. Жителі міста вимагають розслідування.

Зауважимо, що у телеграм-каналі Тищенка також опубліковані адреси, де за його інформацією працюють шахраї. І адреса вул. Виконкомівська 24 серед них є.

Нагадаємо, що внаслідок удару 28 червня по житловій багатоповерхівці було поранено 12 людей, серед яких вагітна жінка та 7-місячне немовля. Російська ракета зруйнувала понад 4 поверхи, під час ліквідації удару також стався обвал стін.

Раніше "Телеграф" писав, що мати Тищенко розповіла про бізнес біля метро, хейтерів сина та його скандали.