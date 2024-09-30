"Це стандартна практика": у Раді прокоментували чутки про підготовку ЦВК до виборів

Нардеп також назвав умови проведення виборів президента наступного року

Центральна виборча комісія займається обліком дільниць. Ця робота не є підготовкою до виборів.

Про це в етері Ранок.LIVE розповів народний депутат України Юрій Камельчук. За його словами, це стандартна повсякденна робота ЦВК.

"Вони це робили у 2022-му та у 2023-му роках. Це їхня робота розуміти, що де як може працювати, які реєстри в них є, як вони змінюються, і розуміти, як швидко в потрібний момент вони зможуть точно оновити дані всіх реєстрів і зрозуміти, яким чином правильно організувати вибори", — підкреслив Камельчук.

Нардеп також розповів, що про вибори президента України у 2025 році можна говорити у двох випадках. За його словами, це може бути у випадку значного прориву ЗСУ або відступу росіян. Камельчук підкреслив, що всі прогнози щодо цього залишаються спекуляціями, навіть від таких авторитетних джерел, як The Economist.

Як відомо, Центральна виборча комісія видала постанови щодо змін у складі територіальних виборчих комісій. Також ЦВК ухвалила рішення про відновлення функціонування ІКС "Державний реєстр виборців" у частині обліку виборчих дільниць, які існують на постійній основі.

Нагадаємо, колишній заступник голови ЦВК Андрій Магера в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" пояснив, про що говорять такі рішення комісії. Він зазначив, що ухвалення таких рішень є обов'язком ЦВК.

Раніше видання The Economist написало, що президент України Володимир Зеленський нібито розглядає можливість проведення президентських виборів у 2025 році. Зазначається, що це рішення продиктоване бажанням зміцнити свої позиції та задовольнити прохання міжнародних партнерів.