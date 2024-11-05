"Навколо Гарріс створили бульбашку": дипломат про три тривожних для України моменти

У Гарріс, на відміну від Байдена, нема досвіду протистояння Росії

У вівторок, 5 листопада, в США проходять вибори президента. За головне крісло змагаються Дональд Трамп від республіканців і Камала Гарріс від демократів. Від результатів виборів залежатиме майбутнє партнерство України і Сполучених Штатів.

Про те, що може змінити в українсько-американських відносинах ймовірна перемога Гарріс, розповів Олег Шамшур, надзвичайний та повноважний Посол України в США (у 2005 –2010 роках) у матеріалі "Телеграфа": "Перемога Трампа несе два ризики для України, а з Гарріс все складно, — експосол України в США".

На думку колишнього посла, з Гарріс буде не менш складно працювати, ніж з Трампом. Якщо риторика Трампа і його позиція щодо України є більш-менш прогнозованими, то Гарріс дуже мало займалась питаннями зовнішньої політики коли була сенатором, а потім стала віце-президентом.

Вона виконувала все, що скаже зовнішньополітична команда Байдена, зазначив Шамшур.

Водночас інші експерти кажуть, що Гарріс, ймовірно, продовжить зовнішню політику Байдена. Шамшур з цим не погоджується. На його думку, по-перше, в неї нема досвіду Байдена; по-друге, вона не так сильно заточена на протистоянні Росії, як Байден; по-третє, вона буде намагатися займатися в основному питаннями внутрішньої політики.

"Те, що ми зараз бачимо — той образ, імідж, я навіть таке слово використовував, аватар, який створило керівництво Демократичної партії. Це був кандидат, який на той час, коли Байден відійшов від кампанії, за їхніми думками, мав найкращі шанси. При тому, що вона, я в цьому переконаний — не найкращий кандидат від Демпартії, який міг би бути. Вони створили навколо неї таку бульбашку ентузіазму, образ агента змін і тому подібне", — каже дипломат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про 5 тонкощів виборів президента США, про які варто знати.