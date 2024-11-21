Польские фермеры снова заблокируют границу: где и когда будут протестовать

Примечательно, что в отличие от блокады, сами требования протестующих не связаны с Украиной

С субботы, 23 ноября, водители испытают трудности при пересечении украинско-польской границы. Это коснется только одного контрольного пункта пропуска (КПП) – "Шегини – Медыка".

Въезд фур из Украины будет полностью заблокирован. Об этом предупреждает польское издание Logistyka.

В то же время блокада КПП не помешает проезду легковых автомобилей и пассажирских автобусов. Также протестующие пообещали пропускать гуманитарную помощь и военный транспорт. Ожидается, что акция протеста фермеров продлится до конца этого года – с 23 ноября по 31 декабря.

Примечательно, что требования, выполнения которых пытаются добиться протестующие при помощи блокады украинско-польской границы, на этот раз не связаны с нашей страной.

Польские фермеры собираются протестовать против невыполнения правительством требования соглашения, подписанного 6 января в Жешуве между Министерством сельского хозяйства и протестующими, которое должно сохранить сельскохозяйственный налог на уровне 2023 года.

По мнению польских перевозчиков, страдающих от подобных акций, со стороны сельхозпроизводителей было бы логичнее блокировать собственные мельницы, пункты сбора фруктов и овощей и т.п., отмечается в материале.

Напомним, протесты польских фермеров на границе с Украиной продолжались с ноября 2023 года по апрель 2024 года. Главным их требованием было ограничение импорта сельхозпродукции из Украины. В частности, они настаивали на уменьшении ввоза зерновых, хотя они проходят территорию Польши транзитом.

После того как ситуацию удалось уладить, однодневные протесты фермеров происходили в мае и июне. Ожидаемая блокада КПП "Шегини – Медыка" должна была начаться еще с 8 октября, но была перенесена.