"Якомога швидше": Трамп підтвердив плани найближчим часом зустрітися з Путіним

Трамп підтвердив, що зустрінеться з Путіним, коли про це домовляться команди двох правителів

Новий президент США Дональд Трамп підтвердив, що планує якнайшвидше зустрітися з російським правителем Володимиром Путіним. Він пообіцяв, що це станеться, як тільки будуть налагоджені відповідні переговори.

Про це повідомляє CNN. Трамп заявив про це у розмові з журналістами під час перебування в Овальному кабінеті Білого дому, підтвердивши, що буде вимагати якнайшвидшого завершення війни в Україні.

"Ми постараємося зробити це якомога швидше. Ви знаєте, війна з Україною і Росією не повинна була починатися", – заявив він.

Окрім цього, згадавши заяви про те, що він може покласти край війні в Україні протягом 24 годин після вступу на посаду, Трамп пожартував, що в нього є ще половина доби, щоб досягти цієї мети. Також Трамп підтвердив, що зустрінеться з Путіним після того, як будуть налагоджені переговори між командами – за його словами, цей процес вже триває.

Тим часом російський правитель Володимир Путін вже привітав новообраного президента США Дональда Трампа з інавгурацією та вступом на посаду та заявив про бажання почати переговори щодо ситуації в Україні. Найсмішніше те, що до цього прессекретар Кремля Пєсков заявляв, що Путін не буде вітати Трампа зі вступом на посаду, бо США, мовляв, "ворожа країна".

Додамо, що Трамп після завершення інавгураційних заходів офіційно представив список кандидатур, яких він номінував на ключові посади у своїй адміністрації. У списку є кандидатури в тому числі на посади керівників міністерства оборони, розвідки та Державного департаменту, проте кандидатури повинен затвердити Сенат США. Сенатори вже встигли затвердити Марко Рубіо на посаді Державного секретаря США.