Як світові лідери привітали Трампа: що сказали Путін і Зеленський

Про мир в Україні говорив не тільки Зеленський

Дональд Трамп, який став 47-м президентом США, отримав низку привітань від світових лідерів після інавгурації. Навіть лідер Росії Володимир Путін долучився до них, заявивши про готовність почати переговори щодо ситуації в Україні.

"Телеграф" зібрав привітання світових лідерів. Президент України Володимир Зеленський також привітав Трампа, наголосивши, що 20 січня (день інавгурації) стало днем великих змін.

Президент України

"Вітаю Президента Трампа та американський народ з інавгурацією 47-го Президента Сполучених Штатів. Сьогодні день змін, а також день надії на розв'язання багатьох проблем, включаючи глобальні виклики", — наголосив Зеленський.

За його словами, Трамп завжди рішучий, його політика "мир через силу" дає можливість зміцнити американське лідерство і досягти довгострокового і справедливого миру. Зеленський побажав Трампу успіхів та висловив сподівання в активній та взаємовигідній співпраці.

Лідер Росії Володимир Путін

Вітаючи Трампа зі вступом на посаду, Путін сказав: "Ми готові до діалогу з новою американською адміністрацією та підтримки рівноправних відносин".

За словами російського президента, кінцевою метою переговорів має стати не тимчасове припинення вогню, а встановлення тривалого миру. Путін також зазначив про необхідність враховувати "законні інтереси всіх народів регіону".

Прем'єр-міністр Ізраїлю

Беньямін Нетаньягу впевнений, що спільна робота зі США під керівництвом Дональда Трампа "підніме американо-ізраїльський альянс на ще більшу висоту". Він також подякував Трампу за зусилля зі звільнення ізраїльських заручників.

"Я з нетерпінням чекаю на співпрацю з вами для повернення решти заручників, знищення військового потенціалу ХАМАСу і припинення його політичного правління в Газі, а також для забезпечення того, щоб Газа ніколи більше не становила загрози для Ізраїлю", — заявив Нетаньягу.

Президент Туреччини

Реджеп Ердоган долучився до обіцянок Трампа закінчити війну в Україні, наголосивши, що Туреччина зробить усе можливе для цього.

"Ми повинні вирішити це питання якомога швидше. Це питання буде на нашому порядку денному під час переговорів з паном Трампом, і ми будемо робити наші кроки відповідно. Я бажаю, щоб другий термін пана Трампа приніс добро для всього людства", — зазначив турецький лідер.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

"Сьогодні президент Дональд Трамп вступає на посаду. Вітаю його! США — наш найближчий союзник, і метою нашої політики завжди були добрі трансатлантичні відносини. ЄС з 27 членами та понад 400 мільйонами людей — це сильний союз", — заявив німецький лідер.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо

"Вітаю вас, президенте Трамп. Канада і США мають найуспішніше у світі економічне партнерство. В нас є шанс знову працювати разом — створювати більше робочих місць і процвітання для обох наших країн", — з промови Трюдо.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер

"Століттями відносини між нашими двома країнами були відносинами співпраці, кооперації та міцного партнерства… Разом ми захищали світ від тиранії і працювали задля нашої взаємної безпеки та процвітання. Зважаючи на давню прихильність та історичні зв'язки президента Трампа зі Сполученим Королівством, я знаю, що глибина дружби буде тривати", — наголосив Стармер.

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні

"Я впевнена, що дружба між нашими народами та цінності, які нас об'єднують, і надалі будуть зміцнювати співпрацю між Італією та США… Італія завжди буде віддана зміцненню діалогу між Сполученими Штатами та Європою, як важливого стовпа для стабільності та зростання наших спільнот", — заявила лідерка.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн

"Найкращі побажання президенту Дональду Трампу на час вашого перебування на посаді 47-го президента Сполучених Штатів. ЄС з нетерпінням чекає на тісну співпрацю з Вами у вирішенні глобальних викликів. Разом наші суспільства можуть досягти більшого процвітання і зміцнити спільну безпеку. В цьому полягає незмінна сила трансатлантичного партнерства", — сказала президентка ЄК.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте

"З поверненням президента Трампа на посаду ми прискоримо оборонні витрати і виробництво. Щиро вітаю Дональда Трампа з інавгурацією на посаді 47-го президента США та Джея Ді Венса на посаді віцепрезидент. Разом ми можемо досягти миру через силу — через НАТО", — наголосив Рютте.

Фактичний лідер Сирії Ахмед аль-Шараа

"Ми сподіваємося на покращення відносин між нашими двома країнами на основі діалогу та взаєморозуміння. Ми віримо, що з цією адміністрацією Сполучені Штати і Сирія скористаються можливістю сформувати партнерство, яке відображатиме прагнення обох народів", — наголосив лідер.

Раніше "Телеграф" розповідав про перші укази, які підписав Дональд Трамп, після інавгурації.