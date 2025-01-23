Зеленский ответил, верит ли он в скорое окончание войны в Украине

Зеленский подчеркнул, что мир должен быть сильным и справедливым

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, верит ли он в скорейшее окончание войны в Украине. На полях Всемирного экономического форума в Давосе глава государства отметил, что ключевым является не скорость, а качество достижения мира.

Для Украины важно получить надежные гарантии безопасности, которые делают невозможным новую агрессию. Об этом Владимир Зеленский сказал во время беседы с главным редактором Bloomberg Джоном Миклтвейтом.

"Для меня важно качество, а не сроки. Безусловно, сроки также есть в приоритете, потому что от этого зависит жизнь людей", — отметил президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что мир должен быть сильным и справедливым, чтобы предотвратить новые попытки агрессии со стороны Путина. По словам главы государства, российский лидер не остановится, пока его не остановят или пока он не разрушит Украину.

"Важно, чтобы мы смогли достичь стабильного мира безопасности для Украины", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Ранее "Телеграф" собрал основные заявления украинского лидера, которые он сделал в беседе с журналистом издания Bloomberg. В частности, Зеленский высказался о позиции Украины в переговорах с Россией после прихода Трампа. Президент еще раз повторил, что для начала справедливого диалога россияне должны вернуться к границам 2022 года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Зеленский объяснил, почему Украину придется принимать в НАТО. Об этом он рассказал в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.