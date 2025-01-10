Україна видала перші дозволи на ексгумацію останків жертв Волинської трагедії

Польський прем’єр заявив про прорив у цьому питанні

Київ та Варшава домовилися про дозвіл на ексгумацію перших останків жертв Волинської трагедії. Це питання є дуже чутливим у відносинах двох країн.

Про досягнення довгоочікуваного консенсусу з цього питання повідомив польський прем’єр Дональд Туск у соцмережі Х.

"Нарешті прорив. Прийнято рішення про перші ексгумації польських жертв УПА. Хочу подякувати міністрам культури Польщі та України за гарну співпрацю. Чекаємо на подальші рішення", — написав він.

Довідка. Волинська трагедія — це серія масових вбивств громадянського населення Українською Повстанською Армією за участю польських батальйонів шуцманшафту, радянських партизанів, українців та поляків на Волині та у Східній Галичині у 1943–1944 роках. Ця подія досі залишається болючої темою у відносинах між Україною та Польщею.

Польська сторона розглядає ці події як геноцид та наполягає на офіційному визнанні цього факту Україною. Українська ж сторона, визнаючи трагічність подій, схильна розглядати їх у ширшому контексті польсько-українського конфлікту того періоду, наголошуючи на взаємному насильстві. Ці розбіжності у трактуванні історичних подій іноді призводять до напруженості у двосторонніх відносинах, особливо коли питання порушується на політичному рівні. Обидві країни визнають необхідність примирення та дослідження цих подій, але досягнення повного консенсусу залишається складним завданням.

Раніше ЗМІ писали, що польське МЗС розглядає євроінтеграційні прагнення України як можливість просування власних інтересів. Зокрема, повідомлялося, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський рекомендував президенту Зеленському розв'язати історичні питання з Польщею заздалегідь.

Тепер, коли Польща очолила Раду ЄС, вона може більш впливати на процес приєднання України до Європейського союзу.