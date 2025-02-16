Плата за безпеку: Рютте сказав, за рахунок чого члени НАТО можуть збільшити витрати на оборону

Генсек НАТО не виключив того, що урядам країн Альянсу скоро доведеться приймати складні рішення

Усім членам Північноатлантичного Альянсу, бажають вони цього, або ні, доведеться збільшити витрати на оборону до рівня у 3% від ВВП. А можливо, навіть значно більше, оскільки це плата за власну безпеку – і заради неї доведеться принести щось інше в жертву.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв'ю виданню Politico. Він нагадав, що президент США Дональд Трамп вимагає від членів НАТО витрачати на оборону не менше 5% ВВП.

Рютте також нагадав, що майже 10 років тому члени Альянсу домовилися витрачати по 2% ВВП на оборону. Але поточна ситуація демонструє, що такі витрати – це мало. Загроза з боку російського режиму нікуди не зникає, до того ж потрібно переозброювати армії, накопичувати запаси та постачати озброєння та боєприпаси Україні.

Генсек НАТО не виключив того, що урядам країн Альянсу скоро доведеться приймати складні рішення. Наприклад, значно урізати численні програми соціального забезпечення, а гроші, які вивільняться, спрямувати на оборонні потреби. Арміям НАТО не вистачає систем протиповітряної оборони, далекобійних ракет і навіть танків для армій, які розгорнуті зараз. Це значно важливіше за програми соціальної допомоги.

"Ми не платили достатньо за останні 40 років, особливо після падіння Берлінської стіни… США справедливо просять про перебалансування цього. Це логічно", – резюмував Рютте.

Зазначимо, під час виступу на Мюнхенській конференції Рютте підкреслив, що Росія попри три роки війни зараз за рік виробляє більше зброї та боєприпасів, ніж усі країни-члени Організації Північноатлантичного договору разом узяті. НАТО має не допустити нового нападу Росії на Україну, заявив генеральний секретар.

Розвідка Данії нещодавно опублікувала звіт, з якого можна зрозуміти, що російський режим попри війну в Україні активно переозброюється та готується до нової війни. Якщо НАТО не почне переозброюватися та нарощувати свої сили зараз, то через кілька років Альянсу доведеться воювати з Кремлем, готовим до нового вторгнення, але на цей раз в Європу.

Зазначимо, ЗМІ пишуть, що західні країни повинні продовжити підтримку України за всяку ціну, оскільки у разі її припинення вони незабаром зіткнуться з більшою та значно страшнішою війною. Путін вже веде неоголошену війну проти західних країн – інциденти з кабелями на Балтиці, зупинений британським підводним човном російський шпигунський корабель, та інші подібні інциденти фактично є першими боями цієї неоголошеної війни.