"Трампа в себе вдома посилало багато, а в нього вдома - Зеленський перший": реакції на скандал у Вашингтоні

Користувачі не стримувались у висловлюваннях

Перепалка президента США Дональда Трампа та лідера України Володимира Зеленського неабияк розбурхала мережу. Українці завзято підтримують його, називаючи Трампа "старим дідом", а віцепрезидента США Джей Ді Венса "гнидою".

"Телеграф" зібрав найяскравіші реакції мережі на сварку двох президентів у прямому етері під час зустрічі у Вашингтоні.

За словами журналіста і військового Петра Шуклінова, Україна — це найсильніша армія Європи. Українці — найсильніший, найкреативніший народ.

"І президент з яйцями. Тепер Трамп та клоун Венс знають це особисто. Ви або маєте повагу до України та нашої сплаченої ціни. Або будете отримувати по обличчю фактами", — йдеться у повідомленні.

Політичний журналіст Леонід Швець додав, що не чув, щоб Трамп "зупинив велику кількість воєн", як заявив Венс.

Стійкість Зеленського у цій перепалці підтримав і співзасновник ГО "Демократична Сокира" Олексій Нойнець, зазначивши: "Мені так сильно подобається, що я навіть пишаюся Зеленським. Багато було людей, які шлють Трампа на**й у себе дома. А так, щоб у нього дома — Зеленський перший".

Не пройшов повз перепалки і історик Андрій Плахонін, сказавши: "А й справді. Як компроміс на переговорах з Росією Зеленський цілком може одягнути костюм". Адже Трамп публічно запитав у Зеленського, чому він без костюма, а під час привітання у Білому домі відпустив шпильку щодо цього.

"Хто б шо не казав, але наш президент має сталеві яйця і відстоює інтереси держави", — написав громадський діяч Олександр Аронець.

Громадська діячка, волонтерка та блогерка Меланія Подоляк назвала Венса "гнидою", додавши: "Зрештою, Трамп цю перепалку оцінить для себе позитивно, побачите".

Автор Telegram-каналу "Lachen пише" Ігор Лаченков був здивований перепалкою Трампа та Зеленського в прямому етері.

"Я такої суперечки ще в прямому ефірі не бачив, з такими людожерами, яким байдуже на нас, дуже важко спілкуватись", — написав він.

Військовий аналітик Ігаль Левін зауважив, що США дійсно одна з найсильніших держав світу. А спроможність Зеленського відстоювати інтереси України гідна поваги.

"Українцям, звісно, ​​неймовірно пощастило з лідером. Так хоробро йти наперекір — це навіть не рідкість, такий тон і розмова взагалі не мали статися. Людина буквально відстоює всіма силами честь української нації перед наймогутнішими людьми, які прямо в обличчя говорять їй: "У вас більше немає карт", тобто ви програли", — написав він.

Волонтерка Наталя Юсупова дуже обурена цією ситуацією, тому називає Трампа "огидним створінням з мерзенною командою".

"Старий, потворний маразматик. Кремлівський вбивця казав: "Київ за три дні". Американський президент каже: "Якби не наша зброя Україна не витримала більш як два тижні"", — пише вона.

Політичний оглядач Яковін Іван зазначив: "Трамп дуже багато бикуватиме, буде хамити і наїжджати. Це неприємно, але треба пам'ятати, що його слова не мають жодного значення. Ні добрі, ні погані".

Водночас директор Інституту світової політики Євген Магда вважає, що ця суперечка була завчасно підготовленим сценарієм Трампа та Венса. Вони нібито намагалися заглушити голос України.

"Очевидно, що Трамп та Венс діяли за підготовленим сценарієм. Вони сприймають Україну як "слабку ланку". Перебити це просто у Білому домі було нереально", — йдеться у повідомленні.

Аналітик фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" Марія Золкина, яка часто критикувала Зеленського, зазначила: "Зараз я цілком і повністю підтримую і відзначаю, як він тримався. В сьогоднішньому шоу, яке потрібно було Трампу, Зеленський був не лише собою, а кожним з нас: коли твоя головна "карта" — твоє право мати свою країну, твоя гідність і сміливість її захищати".

Військовий Володими Парасюк наголосив, що Україна — сильна і незалежна держава. І тому має відповідно поводитись у міжнародному просторі.

"Ми — не меншовартісні і не безкоштовний додаток, ми — сильна і незалежна країна. І я як громадянин України, повністю підтримую нашого Президента на переговорах", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" розповідав про найяскравіші цитати із зустрічі Трампа і Зеленського.