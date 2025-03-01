Зеленський зробив нову заяву щодо угоди про корисні копалини з США - ЗМІ

Угоду мали підписати 28 лютого

Підписання угоди про корисні копалини України з США все ще можливе. Київ не відкидає співпраці з Вашингтоном у цьому напрямку.

Про це повідомляє Clash Report. Зазначається, що ці слова пролунали на тлі сварки двох президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа в Овальному кабінеті.

"Зеленський каже, що все ще готовий підписати угоду про корисні копалини зі США", — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що багато ЗМІ, після сварки Трампа та Зеленського, писали про зірвану угоду та новий етап відносин США та України вже без запланованого партнерства.

Водночас, за кілька годин після перепалки з Трампом Зеленський назвав США і європейців найкращими друзями України.

"Україна хоче миру – і отримає. Ми отримаємо в будь-якому випадку дипломатію і переговори. Але це має бути тривалий і справедливий мир і сильна позиція за столом переговорів. На цих переговорах Україна і Росія як сторони війни повинні бути США і Європа. Тож ми готові до миру, але в сильній позиції. Знати, що наша армія сильна, наші партнери з нами і ми маємо гарантії безпеки", – сказав він.

За його словами, наразі Україні бракує зброї, але війну можна виграти і на дипломатичній арені. Проте партери мають фінансувати українську армію та надати Україні гарантії безпеки. Тільки за цієї умови Київ готовий до дипломатії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Зеленський з Трампом в США домовилися про "гарну угоду".