Поки що саме Сіміон та Антонеску проходять у другий тур президентських виборів, який заплановано на 18 травня

В Румунії після завершення першого туру повторних президентських виборів оброблено вже 90% бюлетенів. Згідно з попередніми даними, лідерство все ще утримує антиукраїнський ультраправий кандидат від Альянсу за єдність румунів – Джордже Сіміон, який набрав 39,98% голосів.

Про це сказано у повідомленні Центральної виборчої комісії Румунії. Провладний кандидат Крін Антонеску наразі має 20,87%. При цьому в спину йому дихає незалежний кандидат у президенти Нікушор Дан з 20,38%.

Поки що саме Сіміон та Антонеску проходять у другий тур президентських виборів, який заплановано на 18 травня. При цьому явка на виборах склала понад 9 млн осіб, що складає 53% від загальної кількості зареєстрованих виборців. 5,5 млн румунів проголосували у містах, 3,5 млн в сільській місцевості.

Джордже Сіміон, фаворит першого туру виборів, звісно, не дотягує за скандальністю до персони Келіна Джорджеску, але гарного в його особі дуже мало. Свого часу він виступав за відновлення кордонів Румунії, що існували до Другої світової війни й включали території, які зараз знаходяться на території Болгарії, Молдови та України, через що був оголошений персоною нон грата в останніх двох країнах. Він також виступає проти надання Україні військової допомоги в будь-якій формі та за приєднання до Румунії Молдови. Загалом Сіміон постійно підкреслює, що "бере приклад з Трампа", та навіть веде передвиборчу кампанію під гаслом "Румунія передусім" – що є прямим посиланням на американського президента.

Нагадаємо, що це не перша спроба румунів обрати президента. Минула мала місце в листопаді 2024 року і закінчилася тим, що перемогу в першому турі здобув Келін Джорджеску — ультраправий, проросійський та антизахідний кандидат. За кілька днів до виборів його підтримка не перевищувала 5%, але несподівано він набрав 23%, значно випередивши конкурентів.

Як виявилося, його підтримували росіяни через китайську соцмережу TikTok, вклавши десятки мільйонів доларів у його розкрутку. При цьому сам Джорджеску, відомий прихильник фашистів, заявляв, що його кампанію нібито ніхто не фінансує. Через його "перемогу" 6 грудня 2024 року Конституційний суд Румунії скасував результати першого туру президентських виборів. З цього приводу віцепрезидент США Джей Ді Венс влаштував істерику під час Мюнхенської безпекової конференції.

Втім, Румунія не звернула на це уваги. 26 лютого 2025 року Джорджеску затримали правоохоронні органи. Йому висунули звинувачення у причетності до організації з фашистським характером та у пропаганді публічних осіб, винних у злочинах геноциду чи воєнних злочинах, у фальсифікації заяв щодо джерел фінансування виборчої кампанії та інших злочинах, пов'язаних з виборами. За адресами, які були пов'язані з "політиком" та його оточенням, провели обшуки, під час яких виявили величезні суми у доларах готівкою, документи щодо його зв'язків з Росією та багато штурмового озброєння.

Майже відразу ж після цього румунська державна безпека розгромила таємну організацію, яка готувала державний переворот в інтересах Кремля. Як виявилося, Джорджеску був тісно пов'язаний з цією групою. З огляду на все це, "політика", який став фігурантом низки кримінальних справ, відсторонили від участі у виборах.