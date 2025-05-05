Встретились два одиночества: в Румынии путинист Симион обещает назначить фашиста Джорджеску премьером

Симион, несмотря на уголовные производства против Джорджеску, подтвердил, что собирается вернуть фашиста в "большую политику"

Румынский пророссийский ультраправый политик Джордже Симион, которому удалось набрать больше всего голосов во время первого тура повторных президентских выборов в Румынии, обещает в случае победы назначить премьер-министром страны так называемого "политика", прокремлевского фашиста Келина Джорджеску. Последний находится под следствием по ряду уголовных обвинений, среди которых связи с фашистскими организациями – из-за чего получил запрет баллотироваться на выборах.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters. Симион, несмотря на уголовные производства против Джорджеску, подтвердил, что намерен вернуть фашиста в "большую политику", назначив премьером.

"Если румынский народ захочет, есть несколько способов, как Джорджеску можно вернуть к руководству, и мы ими воспользуемся… Мы можем сформировать большинство и назначить его премьер-министром; мы можем провести досрочные выборы или объявить референдум", – заявил он.

Впрочем, издание считает, что это больше популистское заявление, рассчитанное на получение голосов сторонников Джорджеску (у него есть такие, несмотря на политическую маргинализированность). Дело в том, что румынский президент не может вмешиваться в утверждение правительства депутатами (и ни один референдум здесь ничего не решает), а все ультраправые в парламенте, включая принадлежащую Симиону антиукраинскую AUR, имеют только 35% мест.

"Хотя президент в Румынии назначает премьер-министра, он не может законно вмешиваться в попытки сформировать правящее большинство в парламенте. Проводимые досрочные выборы, если парламент отклоняет два предложенных состава правительства в течение 60 дней, выглядят маловероятными, поскольку такого еще никогда не случалось, и законодатели традиционно находят выход из ситуации – пусть даже и противоречивый", – добавило издание.

Отметим, что по итогам обработки 99,9% бюллетеней на голосовании во второй тур выходят антиукраинский и ультраправый кандидат, друг Кремля Джордже Симион от Альянса за единство румын (AUR) и бывший мэр Бухареста Никушор Дан, хорошо известный в Румынии как очень успешный антикоррупционер. Дан немного обошел в итоге провластного кандидата Крина Антонеску от "Национальной либеральной партии" (PSD-PNL-UDMR), который из-за этого не прошел во второй тур.

Симион немного не дотягивает по скандальности до персоны Келина Джорджеску. Однако его позиция по отношению к Украине откровенно пророссийская и враждебная. В свое время Симион выступал за восстановление границ Румынии, существовавших до Второй мировой войны и включавших земли, находящиеся сейчас на территории Болгарии, Молдовы и Украины. Поэтому Киевом и Кишиневом он был объявлен персоной нон грата. Он также выступает против предоставления Украине военной помощи в любой форме и за присоединение к Румынии Молдовы.