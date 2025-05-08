"Росія має показати серйозність": Зеленський провів телефонну розмову з Трампом, про що домовились

Трамп та Зеленський погодилися із необхідністю максимального тиску на Росію

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом США Дональдом Трампом. Вони обговорили мирні зусилля, які повинні нарешті призвести до миру в Україні та погодилися із тим, що Росію потрібно змусити продемонструвати серйозне ставлення до переговорів.

Про це сказано у повідомленні на каналі Зеленського у Telegram. Зокрема президент зазначив, що сторони привітали одна іншу із тим, що народи США та України зіграли велику роль у перемозі над Третім Рейхом, а також обговорили укладення угоди між США та Україною щодо економічного партнерства, проте більшість розмови стосувалася саме досягнення миру в Україні.

"Обговорили необхідність подальших зусиль заради миру, зокрема конкретні кроки, які можуть бути зроблені. Президент Трамп поцікавився ситуацією на полі бою, і я коротко його поінформував. Також повідомив, що Україна готова до 30-денного припинення вогню хоч відсьогодні. Ми очікуємо від Росії на згоду із цією пропозицією. Я також підтвердив, що Україна готова до переговорів у будь-якому форматі. Але для цього Росія має показати серйозність своїх намірів завершити війну, почавши з повного й безумовного припинення вогню", – написав президент.

Зеленський також зазначив, що Трамп підтвердив йому відданість справі завершення війни в Україні, він готовий допомагати та підтримує позицію України про необхідність безумовного припинення вогню. Сторони погодили подальші контакти.

Трохи пізніше у вечірньому зверненні Зеленський розповів трохи більше подробиць щодо розмови. За його словами, він та Трамп обговорили питання максимального тиску на російський режим заради досягнення миру. Також обговорювалася підтримка США, яка зараз потрібна Україні. За словами президента Трамп знає, що Україна готова на 30-денне перемир'я, без обміну ракетно-дроновими ударами та вогню на фронті. Він розуміє, що не готова до цього саме Росія.

"Потрібно, щоб росіяни відповіли на це адекватно – підтримали припинення вогню. Вони повинні довести свою готовність завершувати війну. І це не вперше – ми вкотре це пропонуємо. Тридцять днів, які можуть стати початком років миру. Саме припинення вогню, тривале й надійне, буде реальним показником руху до миру. Америка може із цим допомогти. Світ потребує Америки так само, як і 80 років тому", – додав президент.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що США змінюють стратегію через жадібність Путіна. Віцепрезидент США Джей Ді Венс розповів, у чому справа. Тим часом Путін вперто продовжує вимагати включення під контроль Росії чотирьох українських регіонів як умову припинення війни. Такі вимоги стали серйозною перешкодою для спроб США досягти перемир’я та завершити бойові дії.