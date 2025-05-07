Одна з найбажаніших мрій Путіна може здійснитися? ЗМІ дізналися теми переговорів Китаю та Росії

Підписання домовленостей поки не очікується

Під час візиту до Москви, який розпочався 7 травня 2025 року, голова КНР Сі Цзіньпін та президент РФ Володимир Путін обговорювали перспективи реалізації проєкту "Сила Сибіру-2". Йдеться про відновлення обговорення щодо проєкту, який вже кілька років гальмується через розбіжності щодо вартості, маршруту та термінів реалізації.

Про це повідомляє Bloomberg. За даними агентства, Москва розраховує укласти угоду, що дозволить транспортувати до Китаю додаткові 50 мільярдів кубометрів газу щорічно, щоби компенсувати втрату європейського ринку.

Утім, Пекін з прийняттям рішення не поспішає – з огляду на альтернативні джерела постачання та політику диверсифікації імпорту. Під час візиту сторони можуть наблизитися до компромісу: Китай готовий вести переговори про вищу ціну, але в межах між внутрішнім російським тарифом та вартістю постачання по першому газопроводу "Сила Сибіру".

Серйозною перепоною залишається бажання Китаю прокласти маршрут напряму, без участі Монголії. Однак навіть попри певне потепління в переговорах, підписання будь-яких домовленостей наразі не очікується.

Візит китайського лідера до Росії триватиме чотири дні та включатиме участь в параді на Червоній площі до річниці перемоги у Другій світовій війні. Однією з головних тем перемовин стане координація дій Москви та Пекіна в умовах глобальної "геополітичної та торговельної" напруги. За словами директора Carnegie Russia Eurasia Center сторони обговорять, як використати поточні чотири роки, щоб "послабити американське домінування" та закріпити багатополярний світовий порядок. Очікується, що Китай продовжить позиціювати себе як стабільнішу версію США, але водночас продовжить поглиблювати стратегічне партнерство з Росією.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що президент США Дональд Трамп не має наміру скасовувати чинні санкції проти Росії. Білий дім також заявляє про готовність запровадити жорсткіші обмеження, якщо Володимир Путін відмовиться від участі в мирних переговорах.