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В Нідерландах підтвердили запрошення Зеленського на саміт НАТО в Гаазі

Автор
Антон Корж
Дата публікації
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Автор
Зеленський отримав запрошення на саміт НАТО Новина оновлена 26 травня 2025, 04:05
Зеленський отримав запрошення на саміт НАТО. Фото Getty Images

Наразі невідомо, чи зустрінеться Зеленський із президентом США Дональдом Трампом

Президента України Володимира Зеленського запросили на саміт НАТО, який повинен відбутися 24 травня у Гаазі. Зеленський запрошення прийняв та візьме участь у заході.

Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс в ефірі програми WNL op Zondag. Він зазначив, що НАТО працює над забезпеченням "гідного місця" для Зеленського у програмі саміту.

За словами Брекельманса, невідомо, чи зустрінеться Зеленський із президентом США Дональдом Трампом, який теж озвучував плани взяти участь у саміті. Сторони, зазначив він, не повідомляли про плани провести окрему зустріч.

"Чи зустрінеться з ним Трамп – я не знаю", – запевнив міністр під час ефіру.

Зустріч відбудеться 24-25 червня, участь у ній візьмуть представники 32 країн-членів НАТО. Гаага — місто, де народився генеральний секретар Альянсу Марк Рютте. Основною темою саміту стане офіційне затвердження нового мінімального цільового показника витрат для всіх країн НАТО. Члени Північноатлантичного договору вже досягли прогресу в планах щодо виконання вимоги Трампа витрачати 5% ВВП на військові потреби.

Зазначимо, в НАТО стривожені тим, що Росія активно нарощує військову присутність біля кордону НАТО, зокрема Фінляндії — нового члена Альянсу з 2023 року. Також є побоювання, що РФ може вторгнутись в країни Балтії. Механізм вторгнення у Литву, Латвію та Естонію Кремль відпрацьовував роками: фейки, провокації, "захист російськомовних" — стандартна схема.

Закінчення війни в Україні може стати початком нападу Росії на інші країни Європи, але не одразу. Однак повноцінний і тривалий мир Кремля з Європою та Україною одночасно в реальності виглядає примарно – війна буде тривати ще довго. Путін вважає, що його війська зможуть прорвати оборону України до кінця року і взяти під повний контроль чотири регіони, які він оголосив частиною Росії (йдеться про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області).

Теги:
#Україна #НАТО #Дональд Трамп #Володимир Зеленський #Саміт країн НАТО