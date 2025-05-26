В Нідерландах підтвердили запрошення Зеленського на саміт НАТО в Гаазі

Наразі невідомо, чи зустрінеться Зеленський із президентом США Дональдом Трампом

Президента України Володимира Зеленського запросили на саміт НАТО, який повинен відбутися 24 травня у Гаазі. Зеленський запрошення прийняв та візьме участь у заході.

Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс в ефірі програми WNL op Zondag. Він зазначив, що НАТО працює над забезпеченням "гідного місця" для Зеленського у програмі саміту.

За словами Брекельманса, невідомо, чи зустрінеться Зеленський із президентом США Дональдом Трампом, який теж озвучував плани взяти участь у саміті. Сторони, зазначив він, не повідомляли про плани провести окрему зустріч.

"Чи зустрінеться з ним Трамп – я не знаю", – запевнив міністр під час ефіру.

Зустріч відбудеться 24-25 червня, участь у ній візьмуть представники 32 країн-членів НАТО. Гаага — місто, де народився генеральний секретар Альянсу Марк Рютте. Основною темою саміту стане офіційне затвердження нового мінімального цільового показника витрат для всіх країн НАТО. Члени Північноатлантичного договору вже досягли прогресу в планах щодо виконання вимоги Трампа витрачати 5% ВВП на військові потреби.

Зазначимо, в НАТО стривожені тим, що Росія активно нарощує військову присутність біля кордону НАТО, зокрема Фінляндії — нового члена Альянсу з 2023 року. Також є побоювання, що РФ може вторгнутись в країни Балтії. Механізм вторгнення у Литву, Латвію та Естонію Кремль відпрацьовував роками: фейки, провокації, "захист російськомовних" — стандартна схема.

Закінчення війни в Україні може стати початком нападу Росії на інші країни Європи, але не одразу. Однак повноцінний і тривалий мир Кремля з Європою та Україною одночасно в реальності виглядає примарно – війна буде тривати ще довго. Путін вважає, що його війська зможуть прорвати оборону України до кінця року і взяти під повний контроль чотири регіони, які він оголосив частиною Росії (йдеться про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області).