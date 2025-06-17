Отакої: Трамп заявив, що йому потрібно терміново втекти із саміту, де він повинен був зустрітися з Зеленським

Ситуація на Близькому Сході турбує Трампа значно більше, ніж Україна

Президент США Дональд Трамп раптово прийняв рішення достроково покинути саміт "Групи семи" у Канаді та повернутися до Вашингтона. Таким чином, його майбутня зустріч з президентом України Володимиром Зеленським перебуває від великим питанням.

Про це повідомила американська служба новин CNN із посиланням на заяву спікера Білого дому Керолайн Левітт. Спікер повідомила про рішення Трампа, зазначивши, що причиною стала ситуація на Близькому Сході.

"Президент Трамп чудово провів день на саміті G7, навіть підписав важливу торговельну угоду зі Сполученим Королівством та прем'єр-міністром Кіром Стармером. Багато чого було досягнуто, але через те, що відбувається на Близькому Сході, президент Трамп сьогодні ввечері виїде після вечері з главами держав", – сказано у повідомленні.

Пізніше безпосередньо сам Трамп під час розмови з журналістами підтвердив, що терміново повертається до Вашингтону. Причиною він також назвав ситуацію, яка склалася на Близькому Сході.

"Я повечеряю з цими чудовими лідерами ("Великої сімки"), а потім сяду в літак. Я мушу повернутися передчасно", – сказав він під час брифінгу.

Нагадаємо, що Трамп 14 червня, у свій 79-й день народження, поговорив з очільником Росії Володимиром Путіним. Їх розмова тривала майже годину. Серед іншого, Путін запропонував свої "послуги" у примиренні Ірану та Ізраїлю – а у Вашингтоні вирішили, що не бачать жодних проблем у тому, щоб Путін був посередником. Втім, європейці розкусили гру Путіна: у Франції з цієї ідеї відкрито посміялися.

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