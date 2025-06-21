Отакої: Китай висловив стурбованість в ООН через удари України по Росії

Китайці незадоволені тим, що Україна атакує Росію у відповідь й робить це дуже вдало

Китай під час засідання Ради безпеки ООН, яке було присвячено російським обстрілам українських міст, висловив свою "стурбованість". Проте Китай стурбований не стільки тим, що Росія б'є по українських містах, скільки тим, що Україна вдало відповідає на російські атаки ударами по військових об'єктах на території Росії.

Про це заявив заступник постійного представника Китаю при ООН Ген Шуан, повідомляє "Укрінформ". Китайський представник заявив про жертви серед цивільного населення та цілеспрямоване знищення цивільної інфраструктури, яке нібито має місце "з обох сторін".

"Китай глибоко засмучений та стурбований продовженням масштабних атак безпілотників і ракет Росією та Україною одна проти одної, що призвело до великих жертв серед цивільного населення та пошкодження інфраструктури з обох сторін", – сказав він.

При цьому Шуан не пропустив можливості в черговий раз заявити, що Китай нібито не надає непрямої допомоги Росії у війні проти України. Будь-які звинувачення на цю тему він назвав "абсолютно безпідставними", звинувативши у їхній появі Сполучені Штати.

Тим часом факти кажуть зовсім інше. Нагадаємо, позиція Китаю щодо війни проти України дуже неоднозначна. З одного боку, Китай вдає із себе "нейтрала", не надаючи офіційної підтримки жодній зі сторін та навіть називаючи війну в Україні "кризою" або "конфліктом". З іншого боку, китайці не тільки постачають росіянам товари подвійного призначення, але й "прикривають" Кремль дипломатично. Китайські наймані солдати воюють за російських окупантів, а китайські офіцери перебувають біля фронту, щоб вивчити досвід війни в Україні. Щобільше, під час візиту до Москви 8 травня китайський керівник Сі Цзіньпін підтримав позицію Путіна щодо війни в Україні.

Видання The Economist у розслідуванні від 19 червня пише, що Пекін став, без перебільшення, вирішальним постачальником для військово-промислового комплексу Росії. Китай постачає Росії електроніку, верстати, надає росіянам економічну та дипломатичну підтримку, заявили журналісти. У нових російських "шахедах" 90% компонентів – китайського походження, а не американського, як було раніше.

При цьому, за даними українських ЗМІ, Китай не тільки підтримує активні політичні контакти з росіянами, але й готується грабувати Україну. Зокрема, так званий "приватний бізнес" китайців почав активно "заходити" на тимчасово окуповані українські території, які зараз перебувають під контролем російського режиму. Щонайменше десяток приватних китайських компаній зараз активно співпрацює з підприємствами на окупованих територіях Донецької та Луганської області (в тому числі з підсанкційними), постачають їм промислове устаткування, відбудовують зруйновані заводи.