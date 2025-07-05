Новий збір: Макрон та Стармер анонсували саміт "коаліції охочих" після довгої перерви

10 липня Макрон та Стармер головуватимуть на зустрічі європейських партнерів України.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон після довгої перерви скликають черговий саміт "коаліції охочих", країн, які готові відправити війська в Україну. Попередньо, зустріч відбудеться 10 липня у Британії.

Про це повідомило французьке видання Le Monde. Зазначається, що зустріч пройде у рамках візиту до Британії Макрона з 8 до 10 липня: лідер Франції серед іншого зустрінеться із королем та виступить у парламенті.

Також сторони обговорять між собою підтримку України. А вже 10 липня Макрон та Стармер головуватимуть на зустрічі європейських партнерів України. На саміті будуть присутні президент України Володимир Зеленський та низка інших лідерів, зокрема канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні.

Під час саміту буде обговорюватися не тільки військова підтримка України, але й питання розгортання "сил стримування Росії" в Україні після припинення вогню. Також партнери обговорять способи тиску на Росію, яка постійно відмовляється від безумовного припинення вогню.

Нагадаємо, що дві попередні зустрічі представників "коаліції охочих" пройшли в Києві 10 травня, під час візиту європейських лідерів до української столиці, та у Лондоні 12 травня, коли збиралися міністри закордонних справ країн-партнерів України.

Як відомо, "Коаліція охочих" або "Коаліція рішучих" — це об’єднання країн Європи та кількох країн за її межами, які обіцяють допомогу Україні у боротьбі з російським агресором. Головна тема, яка обговорюється у її рамках, це питання розміщення західних миротворців на українській території після завершення російського вторгнення або після досягнення припинення вогню.

Зазначимо, що сформована за участі Великої Британії та Франції "коаліція охочих" – це не ті "миротворчі сили", про які раніше говорили європейські лідери. Насамперед це дійсно будуть підрозділи, які покликані забезпечити безпеку в повітрі, на морі та на суші, та дати Україні час відновити сили, оскільки кращим фактором стримування російського режиму є могутня українська армія. Зі свого боку, Україна потребує не символічної присутності міжнародних сил, а готових до бойових дій військових від європейських країн після завершення війни з Росією.