Свириденко на второй день премьерства заговорила о новых увольнениях в Кабмине

Оптимизация поможет сэкономить бюджет и сократить бюрократию

На фоне реформы центральной власти в Украине возможно уменьшение количества работников Секретариата Кабинета министров. Это связано с масштабной структурной реорганизацией правительства.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко во время общения с журналистами, пишет "РБК-Украина".

По ее словам, там, где происходит объединение министерств, власти ожидают оптимизации персонала, однако важно не потерять функциональность исполнительной власти. "Главное, чтобы правительство не потеряло функциональность", — подчеркнула чиновница.

Свириденко отметила, что сейчас главной задачей является сохранение достаточного количества специалистов, способных эффективно выполнять возложенные на них функции. В то же время, она добавила, что после проведения внутреннего аудита возможно дальнейшее сокращение штата, особенно в тех подразделениях, где функции дублируются после структурных изменений.

Масштабные изменения в Кабмине: какие министерства объединили

На этой неделе Кабинет министров Украины провел масштабную реорганизацию: несколько министерств были слиты для повышения эффективности управления.

Так, тогда действующий премьер Денис Шмигаль, кроме оборонного направления, получил в подчинение еще и стратегические отрасли промышленности. В то же время Алексей Соболев возглавил вновь объединенное министерство, которое объединило функции Министерства экономики, Министерства аграрной политики и Министерства защиты окружающей среды.

Министерство по вопросам единства, которое ранее возглавлял Алексей Чернышев, было ликвидировано.

Ожидается, что дальнейшая оптимизация позволит сэкономить бюджетные средства и уменьшить бюрократический аппарат без ущерба качеству правительственного управления.

Ранее "Телеграф" публиковал информацию о старых и новых руководителях правительственных структур.