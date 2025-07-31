Мільярди через спецфонд: в США придумали, як прискорити постачання зброї Україні

Білий дім сприйняв ініціативу двох республіканських сенаторів дуже позитивно

В Сенаті США розробили механізм озброєння України за рахунок Європи. Україна буде отримувати виготовлену в США зброю, а оплачувати її будуть європейські країни. Робитися це буде через спеціальний фонд, створити який запропонували у Республіканській партії.

Про це пише американське видання The Wall Street Journal. Зазначається, що сенатори Роджер Вікер та Джим Ріш підготували законопроєкт під назвою Peace Act. Він дозволить створити при Міністерстві фінансів США спеціальний фонд для грошей, що будуть надходити від союзників.

Отримані кошти міністр оборони США зможе використовувати для замовлень у військових підрядників. Вони будуть виготовляти нову зброю, а озброєння із запасів США — відправлятися в Україну.

Щорічна наповнюваність фонду може скласти від п'яти до восьми мільярдів доларів, вважає один зі співавторів законопроєкту, сенатор Вікер. Фонд дасть президенту США Дональду Трампу та союзникам можливість значно прискорити надання допомоги Україні за рахунок наявних запасів озброєння на складах американської армії. Окрім того, додав сенатор, це дозволить швидше озброїти американських союзників.

Білий дім, за даними джерел видання, сприйняв ініціативу Вікера-Ріша дуже позитивно. Законопроєкт про спецфонд можуть ухвалити до кінця 2025 року в межах щорічного законопроєкту про оборонну політику США.

Нагадаємо, гроші для того, аби всі охочі країни Європи змогли наростити свої оборонні "м’язи" та водночас допомогти Україні, готовий надавати Європейський союз. Йдеться про план ReArm Europe, який передбачає, що до 2030 року вдасться мобілізувати до 800 мільярдів євро оборонних інвестицій. І передумова для такої амбітної цілі — не лише військова загроза з боку Росії, про яку попереджають передові розвідки світу, а й настрої за океаном.

Нагадаємо, під час засідання у форматі "Рамштайн" 21 липня міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що Україні потрібно 6 мільярдів доларів, щоб закрити цьогорічну потребу в оборонних закупівлях. Це має дозволити виготовляти більше FPV-дронів для утримання лінії фронту, більше дронів-перехоплювачів для протидії атакам "Шахедів", а також більше засобів для ударів у глибокому тилу РФ.