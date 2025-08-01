В Конгрессе США предлагают дать Украине десятки миллиардов на оружие: есть ли шансы у законопроекта

Предлагается финансировать помощь за счет конфискованных российских активов и продажи вооружения для Украины европейским союзникам

В Сенате США, кроме утверждения помощи Украине против воли Белого дома, еще и предложили законопроект о предоставлении Украине десятков миллиардов долларов в течение следующих двух лет. При этом финансировать помощь предлагается за счет замороженных активов российского режима.

Об этом пишет американское издание The New York Times. Законопроект двухпартийный – его авторами стали сенатор Джин Шахин от демократов и Лиза Мурковски от республиканцев. Документом предлагается в течение 2026 и 2027 годов предоставить Украине прямую военную помощь на 54,6 миллиарда долларов США.

"Существует постоянная двухпартийная решимость поддержать отважную борьбу Украины за свободу, помогая Украине получить средства противовоздушной обороны, необходимые для защиты гражданских населенных пунктов, включая школы и больницы, от безжалостных атак российских дронов и ракет", – заявила Шахин.

Журналисты отмечают, что шансы этого документа на принятие в Конгрессе достаточно малы из-за позиции президента США Дональда Трампа и ряда республиканцев по "сокращению расходов". Однако в нем ряд нюансов: во-первых, он появился вовремя, а во-вторых, документ предлагает источники финансирования не из бюджета США.

"Эта инициатива появилась в тот момент, когда Трамп значительно изменил свою позицию по помощи Киеву, в частности одобрив оказание европейскими союзниками летальной помощи Украине с последующим пополнением их запасов американскими вооружениями. Некоторые республиканцы поддержали эту инициативу, выразив поддержку этим усилиям и другим способам укрепления обороны Украины против российской агрессии", – пишет издание.

Законопроект предлагает финансировать помощь за счет конфискованных российских активов и продажи вооружения для Украины европейским союзникам. Кроме того, законопроект предлагает компенсировать расходы через соглашение о полезных ископаемых — за счет средств, полученных от их продажи. Большая часть денег предназначена фактически для приобретения нового оружия для Армии США вместо отправленных в Украину старых запасов.

Документ также делает реверанс в сторону Трампа: предлагается предоставить президенту расширенные полномочия по единоличному одобрению передачи вооружений Украине без проведения соответствующих консультаций с Конгрессом. Трамп сможет предоставить вооружение своим решением на сумму до шести миллиардов долларов (вместо 100 миллионов, которые есть сейчас).

"Этот законопроект гарантирует, что Украина сможет продолжать сопротивляться незаконной и жестокой войне России. Мы также предусматриваем использование конфискованных российских активов для привлечения агрессоров к ответственности, одновременно укрепляя военную готовность Америки, применяя ценный боевой опыт, полученный в ходе боевых действий в Украине", — заявила сенатор Мурковски.

Также за принятие законопроекта высказался сенатор Митч Макконнелл. Он не упустил возможности "раскатать" маргинальное крыло Республиканской партии, которое выступает против помощи Украине и за изоляционизм США.

"К большому сожалению сдержанных и изоляционистов, которые думали, что смогут самостоятельно определять американскую внешнюю политику, президент США все больше видит сигналы Путина такими, какие они есть. Он был прав, рассматривая предложения по новым, вторичным санкциям. Самое главное, что он был прав, дав зеленый свет дальнейшей летальной помощи Украине", – сказал сенатор.

Отметим, что ранее в Сенате США разработали механизм вооружения Украины за счет Европы. Украина будет получать изготовленное в США оружие, а оплачивать его будут европейские страны. Делаться это будет через специальный фонд, создать который предложили в Республиканской партии.

Напомним, деньги для того, чтобы все желающие страны Европы смогли нарастить свои оборонные "мышцы" и одновременно помочь Украине, готов предоставлять Европейский союз. Речь идет о плане ReArm Europe, предусматривающем, что к 2030 году удастся мобилизовать до 800 миллиардов евро оборонных инвестиций. И предпосылка для такой амбициозной цели — не только военная угроза России, о которой предупреждают передовые разведки мира, но и настроения за океаном.