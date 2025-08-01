Попри вимогу Трампа: в Сенаті США схвалили майже мільярд доларів на військові потреби України

Білий дім вимагав від Конгресу виключити із бюджетного запиту пункт про гроші на військову підтримку України

В США Комітет Сенату з питань асигнувань схвалив план бюджету Пентагону на 2026 фінансовий рік. При цьому серед видатків передбачено близько мільярда доларів США на підтримку України — попри вимогу Білого дому вилучити цей пункт із плану.

Про це повідомляє Reuters. Відомо, що загальний бюджет Пентагону складе 852 млрд доларів. Це на 21,7 мільярда доларів, або 2,6% більше, ніж просив президент США Дональд Трамп.

При цьому Білий дім вимагав від Конгресу виключити із бюджетного запиту пункт про гроші на військову підтримку України. Проте сенатори від Республіканської та Демократичної партій проігнорували вимогу адміністрації Трампа: гроші для України залишилися, причому цей момент отримав підтримку від переважної більшості в обох партіях.

"В Білому домі знову недооцінили рівень виклику, який перед нами стоїть", — прокоментував це сенатор-республіканець Мітч Макконнелл, який очолює підкомітет з питань оборони.

Зазначається, що 800 млн доларів передбачено на Ініціативу з безпеки України (USAI), яка фінансує розвідку, навчання, обладнання та постачання в інтересах українських Збройних сил. Ще 225 мільйонів передбачається на Ініціативу з безпеки Балтії, але з цих коштів більша частина теж піде на підтримку України у війні проти Росії.

Сенатор від демократів Кріс Кунс, який є головним демократом у підкомітеті з оборонних витрат, підтримав позицію республіканця Макконнелла, зазначивши, що підтримка України наступного року зросте до майже мільярда доларів. Примітно, що початкова версія законопроєкту, який внесла адміністрація Трампа, не передбачала жодних коштів для України.

"Припинення співпраці з Україною підірве зусилля наших збройних сил з підготовки до сучасного поля бою", – заявив з цього приводу Макконнелл.

Зазначимо, що до цього в Сенаті США розробили механізм озброєння України за рахунок Європи. Україна буде отримувати виготовлену в США зброю, а оплачувати її будуть європейські країни. Робитися це буде через спеціальний фонд, створити який запропонували у Республіканській партії.

Нагадаємо, гроші для того, аби всі охочі країни Європи змогли наростити свої оборонні "м’язи" та водночас допомогти Україні, готовий надавати Європейський союз. Йдеться про план ReArm Europe, який передбачає, що до 2030 року вдасться мобілізувати до 800 мільярдів євро оборонних інвестицій. І передумова для такої амбітної цілі — не лише військова загроза з боку Росії, про яку попереджають передові розвідки світу, а й настрої за океаном.