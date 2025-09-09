Більше санкцій і не тільки. Каллас розповіла, що Європа готує для Москви

Наразі в Брюсселі готують 19-й пакет обмежень

Європа продовжує посилювати тиск на Росію, прагнучи повністю позбутися енергетичної залежності від її ресурсів та перекрити канали фінансування війни. У Страсбурзі верховна представниця ЄС із закордонних справ і безпекової політики Кая Каллас виступила перед депутатами Європарламенту, окресливши ключові пріоритети ЄС у протистоянні кремлівській агресії.

Про це повідомляє кореспондентка "Телеграфу" з місця події. За словами посадовиці, ще донедавна європейський континент був одним із найбільших споживачів російських нафти та газу, однак нині курс змінено радикально.

Каллас наголосила, що до 2027 року ЄС планує повністю відмовитися від імпорту російських енергоносіїв. Водночас уже зараз діють обмеження проти так званого "тіньового флоту" — 444 суден, які допомагають Москві обходити санкції та заробляти на нелегальному продажі нафти.

Сміливість України, підкріплена міжнародною підтримкою, вже не дозволила Росії досягти своїх воєнних цілей. Але цього недостатньо. Єдиний варіант для нас — посилювати тиск на Росію, надавати більше підтримки Україні та готуватися до наступного дня. Кая Каллас

Саме тому зараз у Брюсселі готують 19-й пакет обмежень, пропозиції до якого подають держави-члени ЄС. Важливою складовою цієї стратегії є координація з міжнародними союзниками, адже узгоджені кроки мають значно більший вплив, ніж дії окремих країн.

"Наше послання до Росії просте: цю війну неможливо виграти. Залиште поле бою й сідайте за стіл переговорів з Україною", — сказала верховна представниця ЄС.

Вона додала, що після завершення війни необхідно не допустити повторного озброєння Кремля та нової агресії, адже президент РФ Володимир Путін відверто заявляє про прагнення відновити радянську сферу впливу.

Каллас наголосила, що безпекові гарантії для України мають стати спільною справою всього Заходу. Зараз, за її словами, на порядку денному перебувають серйозні пропозиції від міжнародної "коаліції охочих", готових надати Києву довгострокову підтримку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що економіка Росії зазнала значних втрат після введення заборони на експорт палива з її нафти та корекції цінової межі. У результаті протягом 2025 року дефіцит бюджету країни-агресора зріс утричі. Про це заявив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.