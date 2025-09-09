В Брюсселе готовят 19-й пакет ограничений

Европа продолжает усиливать давление на Россию, стремясь полностью избавиться от энергетической зависимости от ее ресурсов и перекрыть каналы финансирования войны. В Страсбурге верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выступила перед депутатами Европарламента, очертив ключевые приоритеты ЕС в противостоянии кремлевской агрессии.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" с места события. По словам чиновника, еще недавно европейский континент был одним из крупнейших потребителей российских нефти и газа, однако ныне курс изменен радикально.

Каллас подчеркнула, что к 2027 году ЕС планирует полностью отказаться от импорта российских энергоносителей. В то же время, уже сейчас действуют ограничения против так называемого "теневого флота" — 444 судов, которые помогают Москве обходить санкции и зарабатывать на нелегальной продаже нефти.

Смелость Украины, подкрепленная международной поддержкой, уже не позволила России добиться своих военных целей. Но этого недостаточно. Единственный вариант для нас — усиливать давление на Россию, оказывать больше поддержки Украине и готовиться к следующему дню. Кая Каллас

Именно поэтому сейчас в Брюсселе готовят 19-й пакет ограничений, предложения к которому подают государства-члены ЕС. Важной составляющей этой стратегии является координация с международными союзниками, ведь согласованные шаги оказывают значительно большее влияние, чем действия отдельных стран.

"Наше послание в Россию простое: эту войну невозможно выиграть. Оставьте поле боя и садитесь за стол переговоров с Украиной", — сказала верховный представитель ЕС.

Она добавила, что по завершении войны необходимо не допустить повторного вооружения Кремля и новой агрессии, ведь президент РФ Владимир Путин откровенно заявляет о стремлении восстановить советскую сферу влияния.

Каллас подчеркнула, что гарантии безопасности для Украины должны стать общим делом всего Запада. Сейчас, по ее словам, в повестке дня находятся серьезные предложения от международной "коалиции желающих", готовых предоставить Киеву долгосрочную поддержку.

