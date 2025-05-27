Нафтовий "зашморг" для Кремля: чи доб'є економіку РФ нова ціна нафти

Мільярдні втрати гарантовані

Нова цінова стеля на російську нафту може стати економічною петлею для Кремля. Зниження планки з 60 до 45-50 доларів за барель загрожує Росії втратою мільярдних доходів від нафтоекспорту. Країни G7 готові посилити санкційний тиск, однак США поки не підтримали цю ініціативу, посилаючись на небажання зашкодити можливим мирним переговорам.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус пояснив "Телеграфу", якими можуть бути втрати для російського бюджету у разі зниження цінової стелі на нафту до 45-50 доларів за барель та що потрібно, щоб отримати реальний ефект від санкцій?

Мільярдні втрати та бюджетна криза

За словами Івана Уса, втрати Росії від таких санкцій можуть сягнути десятків мільярдів доларів. "27% доходу Росії на поточний рік – це те, що вони очікували отримувати від нафтогазової сфери", — зазначає він.

Російський бюджет передбачав отримання доходів від нафти за ціною 69,7 долара за барель. Фактично нафта коштує 52-55 доларів за барель, що значно менше від очікувань Кремля, каже Іван Ус.

Експерт підкреслює, що поточні світові ціни вже створюють серйозні проблеми для російської економіки. У російському медіапросторі навіть з'являються обговорення можливих скорочень пенсійних виплат через брак коштів у бюджеті.

Логістичні проблеми для Кремля

Поточна цінова стеля 60 доларів діє з грудня 2022 року. Офіційні танкери не можуть перевозити нафту дорожче цієї суми через відсутність страхування, тому дорожчі завантаження перевозить тіньовий флот.

"Росія залежить від логістики, а логістика – це не лише трубопровід, це і перевезення танкерним флотом", — пояснює Іван Ус. Танкерний флот поділяється на офіційний та тіньовий залежно від ціни нафти відносно встановленої планки.

На думку експерта, зниження планки до 50 доларів означатиме, що офіційні танкери взагалі не зможуть перевозити російську нафту. Це змусить Росію повністю покладатися на тіньовий флот для експорту.

"Якщо буде паралельне зниження цього бар'єру цінового і підвищення контролю за тіньовим флотом, тоді ефект буде", — підкреслює Іван Ус. Частково боротьба з тіньовими танкерами вже відбувається через розширення санкцій проти неофіційних суден, які не отримують страхування від західних компаній.

Також експерт вказує на проблему контролю за дотриманням санкцій. На його думку, будь-який танкер слід зупиняти в міжнародних водах для перевірки документів та відповідності ціни нафти встановленим обмеженням.

Тільки поєднання зниження цінового бар'єру з підвищенням контролю за тіньовим флотом може дати реальний ефект від санкцій проти російського нафтового експорту, підсумував експерт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що РФ втратить мільярди, якщо США введе 500% мита на імпорт для країн, що купують російські енергоносії. Економісти оцінили, наскільки реальна та впливова буде ця ідея