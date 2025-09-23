Трамп изменил позицию по Украине? Чем закончилась встреча с Зеленским

Дональд Трамп сделал неожиданное заявление по итогам встречи с Владимиром Зеленским

Во вторник, 23 сентября, президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретились в Нью-Йорке. До этого они оба присутствовали на открытии Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций.

По итогам встречи со своим украинским коллегой глава Белого дома опубликовал в соцсети Truth Social свои выводы.

"После того как я познакомился и полностью понял военную и экономическую ситуацию Украины и России, и увидев экономические трудности, которые это вызывает у России, я считаю, что Украина при поддержке Европейского союза находится в положении, чтобы сражаться и ОДЕРЖАТЬ ПОБЕДУ, вернув себе всю территорию в её первоначальных границах. С течением времени, терпением и финансовой поддержкой Европы и, в частности, НАТО, восстановление границ, откуда началась эта война, вполне реально", — написал Трамп.

Он заявил, что Россия ведёт бессмысленную войну уже три с половиной года. При этом настоящая военная держава должна была выиграть ее меньше, чем за неделю. По мнению Трампа, столь скромные военные успехи не делают России честь. Трамп также добавил, что "они выглядят бумажным тигром". Когда люди, живущие в России, узнают, что на самом деле происходит с войной, столкнуться с дефицитом бензина и другими проблемами, тогда Украина сможет вернуть себе всю территорию и, возможно, даже больше.

Президент США также отметил, что Украина обладает сильным духом и становится только сильнее. Он заявил, что сейчас именно то время, когда Украина должна действовать, поскольку Россия испытывает экономические трудности.

"В любом случае, я желаю обеим странам всего наилучшего. Мы продолжим поставлять оружие НАТО, чтобы НАТО делало с ним то, что посчитает нужным. Удачи всем!", — резюмировал Трамп.

Заявление Трампа

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Трамп доверяет ему больше, чем Путину. Американский президент, понял, что глава Кремля делился с ним "информацией, далекой от правды.

"Я очень благодарен Трампу. Сейчас деталями поделиться не могу. Трамп владеет очень важной информацией касательно ситуации на фронте", — сказал Зеленский.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский прилетел к Трампу с большими планами. Украинская сторона возлагала на нее большие надежды, особенно по вопросу гарантий безопасности и закупок украинского оружия. В то же время эксперты выражали скептические оценки по поводу возможных результатов переговоров.