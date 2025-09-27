Трамп готовий зняти обмеження на удари по Росії американським озброєнням, – WSJ

Україна може отримати можливість застосовувати по Росії справді далекобійне озброєння з США

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським обговорював серед іншого зняття обмежень на удари далекобійним американським озброєнням по території так званої "суверенної Росії" — регіонів, що входили до складу РФ до лютого 2022 року. В цьому питанні, судячи з усього, є прогрес.

Що варто знати:

Трамп дав Зеленському зрозуміти, що розгляне зняття обмежень — але обіцянок не давав

Окрім цього, у Трампа вивчають можливість надати Україні ракети Tomahawk, які просив Зеленський

Раніше Трамп відмовився продавати Tomahawk союзникам по НАТО — щоб не передали Україні

Про це повідомило видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела серед високопосадовців США. Трамп, сказали чиновники журналістам, цілком серйозно розглядає зняття обмежень.

"Президент Трамп заявив президенту України Володимиру Зеленському, що він відкритий до скасування обмежень на використання Києвом далекобійної зброї американського виробництва для ударів по території Росії, але він не зобов'язався зробити це під час зустрічі у вівторок", — пише видання.

При цьому, за даними джерел, адміністрація Трампа не менш серйозно вивчає постачання Україні крилатих ракет Tomahawk, які просить надати Зеленський. США мають наземні пускові системи для цих крилатих ракет та можуть надати їх Україні разом із ракетами. При цьому, за деякими даними, ракети Tomahawk — це єдина зброя, яку Трамп категорично не погодився продавати союзникам по НАТО для подальшої передачі Україні.

Що передувало

Зазначимо, 24 серпня видання WSJ написало, що Пентагон протягом кількох місяців блокував використання Україною американських ракет великої дальності ATACMS для ударів по Росії. Окрім ударів ракетами ATACMS, було заблоковано удари британсько-французькими крилатими ракетами Storm Shadow/SCALP, оскільки ці ракети отримують дані для наведення на ціль через американців.

За даними ЗМІ, на закритій зустрічі на полях Генасамблеї ООН 23 вересня президент України Володимир Зеленський просив у голови Білого дому Дональда Трампа надати Києву ракети Tomahawk. Україна вважає ці ракети фактором, який може серйозно змінити перебіг війни.

При цьому українська крилата ракета "Фламінго", яка вже пройшла бойове хрещення та успішно вразила російську ціль, коштує в кілька разів менше за американську крилату ракету Tomahawk. За одну "Фламінго" доведеться викласти менше ніж мільйон євро. Тоді як американські ракети коштують від 1,5 млн до 4 млн євро залежно від модифікації.