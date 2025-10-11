Україна підтримала олімпійське перемир’я: з’явилася перша реакція із Росії

Офіційний Кремль не поспішає давати коментар із цього приводу

Днями в Італії запропонували ідею олімпійського перемир’я на час проведення зимових Ігор-2026 у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо. До речі, у командних видах спорту Росії заборонено брати участь на олімпійських змаганнях.

Що потрібно знати

Офіційні особи у РФ поки що відмовчуються з цього приводу, очікуючи відмашки з Кремля. А ось відомий російський тренер з фігурного катання Олександр Жулін отетерів від таких новин, передає Sport24.ru. Щоправда, росіянин забув, що Україна погоджувалась на олімпійське перемир’я ще у 2024 році, однак у РФ тоді проігнорували ініціативу Парижа.

Українці готові до олімпійського перемир’я? Я очманів, знімаю капелюх перед ними. Невже там також є розумні люди? Дивно, що такі пропозиції поєднуються із їхнім бажанням не допустити росіян на міжнародні змагання. Олександр Жулін

Олександр Жулін

Раніше речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що підтримує пропозицію Італії.

Ми підтримуємо такий заклик. Але слід нагадати, що Росія розпочинала низку воєн під час Олімпійського перемир’я. Росія розпочала вторгнення до Грузії під час Олімпійського перемир’я. Росія розпочинала вторгнення в Україну під час Олімпійського перемир’я. Георгій Тихий

Георгій Тихий

Зазначимо, напередодні віцепрем’єр та міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні закликав до олімпійського перемир’я.

Ми підтримуємо американський план щодо Гази й, як сказав Папа Лев, ніколи не слід втрачати надію на мир. Рим та Італія все більше стають перехрестям миру, розвитку та зростання. У контексті Олімпійських ігор Мілан-Кортіна ми подаємо в Організацію Об’єднаних Націй пропозицію про Олімпійське перемир’я для всіх воєн – зокрема в Україні та на Близькому Сході. Антоніо Таяні

Антоніо Таяні/Фото: Getty Images

Нагадаємо, У МОК на цей час вирішили допустити РФ до Ігор за тими ж правилами, що діяли на Олімпіаді в Парижі. Деякі спортивні федерації виступили проти росіян на Іграх. Наприклад, спортсмени з РФ точно не виступлять на Олімпіаді-2026 у біатлоні, бобслеї та скелетоні. А ось у фігурному катанні Росія досягла часткового пом’якшення санкцій.