У Держдумі відреагували на олімпійське перемир’я з Україною

Пропозиція України про олімпійське перемир’я? Потрібно подивитись, як відреагує на цю пропозицію наш президент. Ми самі неодноразово пропонували їм те саме: під час святкування ювілею перемоги у ВВВ, на Великдень. Українська сторона особливо цього не сприймала, а тепер самі хочуть. Головне, щоби у разі договору вони самі його не порушили.

Якщо вони не хочуть нас допускати, але пропонують перемир’я, то розуміють, що на Олімпіаді ми все ж таки будемо. Зараз це звучить так, що вони пропонують, а нам потрібно погоджуватися. До Олімпіади ще багато часу. Може, за цей час ми встигнемо ще за стіл переговорів сісти. На цей час вони використовують цю заяву як піар.

Думала, ми вже восени мали розпочати переговори. Цього вони не хочуть, а на олімпійське перемир’я згодні. Це дуже дивно. У будь-якому випадку є правило підписувати перемир’я на час Олімпіади. Це роблять навіть ті країни, які не беруть участь у конфліктах.