У Держдумі відреагували на олімпійське перемир’я з Україною
-
-
У РФ чекають реакції з Москви, а поки що стримано реагують на ініціативу Риму
Україна підтримала пропозицію Італії про олімпійське перемир’я на час проведення зимових Ігор-2026 у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо. Напередодні в РФ з’явилася перша публічна реакція на цю ініціативу.
Що потрібно знати
- Італія запропонувала олімпійське перемир’я
- МЗС України підтримало ініціативу Риму
- Світлана Журова прокоментувала реакцію України на пропозицію офіційного Риму
- Олімпійські ігри в Італії відбудуться з 6 по 22 лютого 2026 року
У Держдумі РФ відреагували на заяву України стримано, передає sport24.ru. Наприклад, олімпійська чемпіонка 2006 року з ковзанярського спорту, депутатка Світлана Журова назвала заяву спікера МЗС України Георгія Тихого "піаром". Крім того, колишня спортсменка хоче дочекатися реакції з Кремля.
Пропозиція України про олімпійське перемир’я? Потрібно подивитись, як відреагує на цю пропозицію наш президент. Ми самі неодноразово пропонували їм те саме: під час святкування ювілею перемоги у ВВВ, на Великдень. Українська сторона особливо цього не сприймала, а тепер самі хочуть. Головне, щоби у разі договору вони самі його не порушили.
Якщо вони не хочуть нас допускати, але пропонують перемир’я, то розуміють, що на Олімпіаді ми все ж таки будемо. Зараз це звучить так, що вони пропонують, а нам потрібно погоджуватися. До Олімпіади ще багато часу. Може, за цей час ми встигнемо ще за стіл переговорів сісти. На цей час вони використовують цю заяву як піар.
Думала, ми вже восени мали розпочати переговори. Цього вони не хочуть, а на олімпійське перемир’я згодні. Це дуже дивно. У будь-якому випадку є правило підписувати перемир’я на час Олімпіади. Це роблять навіть ті країни, які не беруть участь у конфліктах.
Раніше речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що підтримує пропозицію Італії.
Ми підтримуємо такий заклик. Але слід нагадати, що Росія розпочинала низку воєн під час Олімпійського перемир’я. Росія розпочала вторгнення у Грузію під час Олімпійського перемир’я. Росія розпочинала вторгнення в Україну під час Олімпійського перемир’я.
Нагадаємо, у Міжнародному олімпійському комітеті (МОК) вирішили допустити РФ до Ігор в Італії за тими самими правилами, які діяли на Олімпіаді в Парижі. Деякі спортивні федерації виступили проти росіян на Іграх. Наприклад, спортсмени з РФ точно не виступлять на Олімпіаді-2026 у біатлоні, бобслеї та скелетоні. А ось у фігурному катанні Росія досягла часткового пом’якшення санкцій.