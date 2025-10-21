Була заступницею Свириденко та не розкриває особисте життя: що відомо про нову міністерку культури Бережну

Бережна вступила на державну службу у 2022 році

Тетяна Бережна стала віцепрем'єр-міністром з питань гуманітарної політики — міністром культури України. За це рішення проголосувало 266 народних депутатів. Також ми розповідали, чим запам'яталась одіозна нардепка Ірина Бережна, яка загинула у 36 років.

Що треба знати:

Тетяна Бережна здобула освіту у Києво-Могилянській академії

Вона працювала в юридичній фірмі

Бережна була заступницею міністра економіки

"Телеграф" вирішив з'ясувати, чим відома Бережна, а також де ще працювала раніше.

Що відомо про Тетяну Бережну

Майбутня політикиня народилась у 1989 році у Рогатині Івано-Франківської області. Вона здобула вищу освіту з правознавства в Києво-Могилянській академії. Тетяна проходила стажування у канадському парламенті.

Бережна навчалася в Українській школі політичних студій, в "Аспен інституті Київ", Київській школі економіки за напрямом "Фахівець з питань взаємодії з владою (GR)", та Лондонській школі економіки та політичних наук (LSE).

Тетяна Бережна, фото Української школи політичних студій

У 2011 році Тетяна почала працювати в юридичній фірмі "Василь Кісіль і Партнери". У 2017 році Бережна отримала ліцензію на ведення адвокатської діяльності. У 2022 році її призначили заступником міністерки економіки України Юлії Свириденко. На цій посаді Бережна зосередилась на таких напрямках:

адаптація трудового законодавства України до стандартів Євросоюзу;

повернення трудових мігрантів;

інтеграція ветеранів.

Бережна була заступницею міністерки економіки, фото з її фейсбук-сторінки

У 2025 році Бережна закінчила програму Школи стратегічного архітектора при Києво-Могилянській бізнес-школі. Там вона вивчала напрям "Управління та адміністрування". Того ж року Бережну призначили генеральним комісаром від України на ЕКСПО 2025 в японській Осаці. На цій виставці демонструють інноваційні технології, культурні проєкти та наукові досягнення. На заході Тетяна відповідала за реалізацію національного павільйону.

Бережна навчалась у Києво-Могилянській бізнес-школі, фото з її фейсбук-сторінки

У липні 2025 року Бережну призначили тимчасовою в.о. міністра культури та стратегічних комунікацій України. Тепер Бережна працюватиме на посаді віце-прем'єра України з гуманітарних питань — міністра культури України.

Особисте життя Тетяни Бережної

У мережі немає інформації про особисте життя політикині. У своїх соціальних мережах вона не згадує про свою сім'ю. Однак відомо, що Тетяна змінювала прізвище з Мацюк на Бережну. Тож є ймовірність, що міністерка виходила заміж і брала прізвище чоловіка. Чи є у Тетяни діти, також невідомо.

Бережна не говорить про особисте життя, фото з її фейсбук-сторінки

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про міністерку економіки Юлію Свириденко. Вона працювала на підприємствах.