Была заместителем Свириденко и не раскрывает личную жизнь: что известно о новом министре культуры Бережной

Татьяна Бережная стала вице-премьер-министром по вопросам гуманитарной политики — министром культуры Украины. За это решение проголосовали 266 народных депутатов.

Что известно о Татьяне Бережной

Будущий политик родилась в 1989 году в Рогатине Ивано-Франковской области. Она получила высшее образование по правоведению в Киево-Могилянской академии. Татьяна проходила стажировку в канадском парламенте.

Бережная училась в Украинской школе политических студий, в "Аспен институте Киев", Киевской школе экономики по направлению "Специалист по вопросам взаимодействия с властью (GR)", и Лондонской школе экономики и политических наук (LSE).

Татьяна Бережная, фото Украинской школы политических студий

В 2011 году Татьяна начала работать в юридической фирме "Василий Кисиль и Партнеры". В 2017 году Бережная получила лицензию на ведение адвокатской деятельности. В 2022 году ее назначили заместителем министра экономики Украины Юлии Свириденко. На этой должности Бережная сосредоточилась на следующих направлениях:

адаптация трудового законодательства Украины к стандартам Евросоюза;

возвращение трудовых мигрантов;

интеграция ветеранов.

Бережная была замминистра экономики, фото с ее фейсбук-страницы

В 2025 году Бережная окончила программу Школы стратегического архитектора при Киево-Могилянской бизнес-школе. Там она изучала направление "Управление и администрирование". В том же году Бережную назначили генеральным комиссаром Украины на ЭКСПО 2025 в японской Осаке. На этой выставке представлены инновационные технологии, культурные проекты и научные достижения. На мероприятии Татьяна отвечала за реализацию национального павильона.

Бережная училась в Киево-Могилянской бизнес-школе, фото с ее фейсбук-страницы

В июле 2025 года Бережную назначили временным и. о. министра культуры и стратегических коммуникаций Украины. Теперь Бережная будет работать на должности вице-премьера Украины по гуманитарным вопросам и министра культуры Украины.

Личная жизнь Татьяны Бережной

В сети нет информации о личной жизни политика. В своих социальных сетях она не упоминает о своей семье. Однако известно, что Татьяна меняла фамилию с Мацюк на Бережную. Есть вероятность, что министр выходила замуж и брала фамилию мужа. Есть ли у Татьяны дети, тоже неизвестно.

Бережная не говорит о личной жизни, фото с ее фейсбук-страницы

