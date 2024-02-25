"Челсі" — "Ліверпуль": онлайн-трансляція фіналу Кубка ліги

"Челсі" Михайла Мудрика побореться за трофей

У неділю, 25 лютого, "Челсі" та "Ліверпуль" зустрінуться у фіналі Кубка англійської ліги. Лондонці пройшли "Мідлсбро" у півфіналі, а мерсісайдці — "Фулгем".

"Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу "Челсі" — "Ліверпуль". Зустріч відбудеться у Лондоні на легендарній арені "Вемблі", початок — о 17:00 за київським часом.

"Челсі" — "Ліверпуль" — початок о 17:00 (оновлюється)

Незадовго до початку гри стануть відомими стартові склади команд.

Команда Михайла Мудрика невдало виступає у чемпіонаті Англії, займаючи лише 10-те місце у турнірній таблиці, тому перемога в Кубку — пріоритет для Маурісіо Почеттіно. "Червоні" також хочуть поповнити колекцію трофеїв. До речі, саме "Ліверпуль" є рекордсменом за кількістю Кубків ліг (9), у "Челсі" — 5.

Додамо, що у півфіналі турніру "Челсі" обіграв "Міддлсбро" (0:1, 6:1), а "Ліверпуль" впорався з "Фулгемом" (2:1, 1:1).

Раніше "Телеграф" повідомляв, де дивитися гру "Челсі" — "Ліверпуль" у прямому ефірі в Україні. До речі, букмекери не змогли виділити однозначного фаворита в цьому протистоянні.