"Ліверпуль" — "Ман Сіті": онлайн-трансляція матчу АПЛ

Команди борються за чемпіонство

У неділю, 10 березня, "Ліверпуль" у рамках центральної гри 28-го туру чемпіонату Англії з футболу сезону 2023/24 прийме "Ман Сіті". Напередодні Городяни пройшли "Копенгаген" у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, а Червоні провели першу гру у плей-оф Ліги Європи проти "Спарти" у Празі — 5:1.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Ліверпуль" — "Ман Сіті". Зустріч відбудеться у Ліверпулі на стадіоні "Енфілд", початок поєдинку о 17:45 за київським часом.

"Ліверпуль" — "Ман Сіті" — початок о 17:45 за київським часом (оновлюється)

На "Енфілді" може вирішитись доля чемпіонства в АПЛ, адже обидві команди, а також лондонський "Арсенал" борються за "золото". Перед цим туром Городяни відстають від мерсисайдців лише на 1 бал.

Напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитися пряму трансляцію матчу "Ліверпуль" — "Арсенал". Крім того, букмекери оновили коефіцієнти на цю гру.

Нагадаємо, "Ліверпуль" у 2024 році встиг виграти трофей. Наприкінці лютого у фіналі Кубка ліги Червоні обіграли "Челсі" з Михайлом Мудриком. Додамо, що головний тренер мерсисайдців Юрген Клопп має намір залишити команду після закінчення сезону.