"Ганьба, набридли ці кульки": жеребкування Ліги чемпіонів призвело до скандалу

У "Ман Сіті" розкритикували процедуру жеребкування ЛЧ

Спортивний директор "Манчестер Сіті" Чікі Бегірістайн залишився незадоволеним результатами жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. За підсумками процедури Містяни у чвертьфіналі головного єврокубка зустрінуться з мадридським "Реалом".

Відповідний коментар функціонера наводить Marca. Чікі назвав церемонію "ганьбою", зазначивши, що Ліга чемпіонів є турніром "Реала". При цьому варто нагадати, що Городяни є переможцями минулого розіграшу ЛЧ та головними фаворитами цього сезону. Англійський клуб зустрінеться з мадридцями у плей-оф головного єврокубка тричі поспіль.

"Яка ганьба, набридли ці кульки – все те саме. Таке ж жеребкування, як минулого року – поміняли лише "Ліверпуль" на "Арсенал". Ми постараємося згадати, що сталося минулого сезону і що нам вдалося вийти у фінал.

У суперника найбільше титулів (у ЛЧ), вони показують стабільність у цьому турнірі, завжди доходять до вирішальних стадій. Але ми вважаємо себе сильною командою і проводимо хороший турнір цього сезону", – сказав Бегірістайн.

Нагадаємо, "Ман Сіті" пробився до чвертьфіналу ЛЧ, двічі розбивши "Копенгаген". "Реал", у свою чергу, не без проблем пройшов німецький РБ Лейпциг.