"Реал" — "Ман Сіті" та інші: результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

На вболівальників чекає суперматч "Реал" — "Манчестер Сіті"

У п’ятницю, 15 березня, у Ньйоні (Швейцарія) відбулося жеребкування чвертьфіналу, півфіналу та фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24. Напередодні визначилися 8 найкращих команд у головному єврокубку.

За підсумками процедури було сформовано 4 пари. Про це повідомляє "Телеграф". Клуби з однієї країни, як і ті, хто грав в одній групі могли зустрітися один з одним.

Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

"Арсенал" — "Баварія"

"Атлетіко" — "Боруссія" Д

"Реал" — "Манчестер Сіті"

ПСЖ — "Барселона"

Результати жеребкування 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

"Атлетіко"/"Боруссія" Д — ПСЖ/"Барселона"

"Арсенал"/"Баварія" — "Реал"/"Манчестер Сіті"

Переможець матчу "Атлетіко"/"Боруссія" Д — ПСЖ/"Барселона" стане номінальним господарем фіналу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, на шляху до чвертьфіналу Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" легко пройшов "Копенгаген", "Реал" не без проблем здобув прийнятний результат проти РБ "Лейпциг". Крім того, ПСЖ вибив з турніру "Реал Сосьєдад", а "Баварія" — "Лаціо". Також "Барселона" розправилася з "Наполі", а "Арсенал" у серії пенальті переграв "Порту". "Атлетіко" у матчі-трилері вибив "Інтер", а "Боруссія" Д пройшла ПСВ.