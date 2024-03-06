"Ман Сіті" з легкістю пробився у чвертьфінал Ліги чемпіонів (відео)

Англійський суперклуб продовжує захист титулу

У середу, 6 березня, англійський "Манчестер Сіті" в рамках гри-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24 приймав данський "Копенгаген". У першій зустрічі городяни здобули впевнену гостьову перемогу з рахунком 3:1.

Поєдинок, який проходив у Манчестері (Велика Британія) на стадіоні "Сіті оф Манчестер", завершився з рахунком 3:1 на користь МС. Про це повідомляє "Телеграф".

Містяни з перших секунд розпочали справжній штурм воріт "Копенгагена". Вже на 9-й хвилині МС вів у рахунку у 2 м’ячі — відзначилися Мануель Аканджі та Хуліан Альварес. Англійці зменшили оберти й поплатилися за це — красивий командний гол оформив Мохамед Ельюнуссі. А точку в першій 45-хвилинці поставив Ерлінг Холанд. У другому таймі господарі не поспішали та спокійно завершили гру перемогою.

Статистика матчу Ман Сіті - Копенгаген

Повний відеоогляд матчу "Ман Сіті" — "Копенгаген":

Таким чином, за підсумками 2-матчевого протистояння у чвертьфінал Ліги чемпіонів крокує англійський клуб. Жеребкування цього раунду плей-оф, а також півфіналу ЛЧ відбудеться у п’ятницю, 15 березня.

Нагадаємо, "Манчестер Сіті" напередодні другої зустрічі з "Копенгагеном" знищив "Ман Юнайтед" у манчестерському дербі — 3:1. До цього Городяни мали великі проблеми у матчі проти "Челсі" (1:1).