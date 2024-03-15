"Позор, надоели эти шарики": жеребьевка Лиги чемпионов привела к скандалу
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В "Ман Сити" раскритиковали процедуру жеребьевки ЛЧ
Спортивный директор "Манчестер Сити" Чики Бегиристайн остался недоволен результатами жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов. По итогам процедуры Горожане в четвертьфинале главного еврокубка встретятся с мадридским "Реалом".
Соответствующий комментарий функционера приводит Marca. Чики назвал церемонию "позором", отметив, что Лига чемпионов является турниром "Реала". При этом стоит напомнить, что Горожане являются победителями прошлого розыгрыша ЛЧ и главными фаворитами текущего сезона. Английский клуб встретится с мадридцами в плей-офф главного еврокубка трижды подряд.
"Какой позор, надоели эти шарики – все то же самое. Такая же жеребьевка, как в прошлом году – поменяли только "Ливерпуль" на "Арсенал". Мы постараемся вспомнить, что произошло в прошлом сезоне и что нам удалось выйти в финал.
У соперника больше всего титулов (в ЛЧ), они показывают стабильность в этом турнире, всегда доходят до решающих стадий. Но мы считаем себя сильной командой и проводим хороший турнир в этом сезоне", – сказал Бегиристайн.
Напомним, "Ман Сити" пробился в четвертьфинал ЛЧ, дважды разбив "Копенгаген". "Реал", в свою очередь, не без проблем прошел немецкий РБ Лейпциг.