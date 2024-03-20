Україна проти Боснії та Герцеговини: передостанній крок на шляху до Євро

Команда Сергія Реброва проведе півфінальний матч плей-офф відбірного турніру Євро-2024

У четвер, 21 березня, збірна України з футболу проведе півфінальний матч стадії плей-офф відбірного турніру Євро-2024. Для того, щоб влітку опинитися серед учасників чемпіонату Європи в Німеччині, нашій команді необхідно виграти обидва матчі, що залишилися. У разі перемоги над Боснією та Герцеговиною у півфіналі, українцям належить провести фінал, у якому суперником буде переможець другої півфінальної пари Ізраїль – Ісландія.

Майбутні два матчі стануть ключовими на даний момент для національної команди в 2024-му році. Але, якщо їх результат буде успішним, то тоді ключовими вже стануть ігри самого Євро. Адже завдання стоятимуть зовсім інші, апетит, як відомо, приходить під час їжі.

Фатальна суддівська помилка

Цьогорічний відбірковий турнір міг завершитися для збірної України вже давно. Команда під керівництвом Сергія Реброва досить впевнено провела весь турнірний шлях і до заключного матчу групового етапу підійшла із шансами на вихід із групи безпосередньо. Українцям достатньо було обіграти збірну Італії з будь-яким рахунком, щоб посісти 2-ге місце та вийти з групи. Але…

Українці мали ігрову перевагу протягом матчу та "розгойдували" міцну оборону збірної Італії. А наприкінці матчу стався епізод, який згодом призвів до скандалу. Вже в доданий арбітром час, на 93-й хвилині відбулася чергова атака збірної України, в якій у штрафному майданчику впав Михайло Мудрік після можливого контакту з італійським гравцем. Арбітр мав два варіанти – призначити пенальті самому, або, якщо він не впевнений у порушенні, скористатися послугами системи VAR. Крім того, увагу судді в полі на цей епізод міг звернути помічник арбітра, який саме відповідає за роботу VAR. Однак нічого цього не сталося. Суддя просто розвів руки в сторони, запропонував Мудрику піднятися та продовжити матч, а гра так і закінчилася нульовою нічиєю.

Цей епізод став ключовим не лише в окремо взятому конкретному матчі, а вплинув на долю турніру загалом. У підсумковій таблиці італійці виявилися вищими за українців, посівши підсумкове 2-е місце, і разом з англійцями потрапивши до числа учасників Євро-2024. А наша команда тепер має провести два найважливіші матчі. І помилка у будь-якому з них може позбавити збірну поїздки на головний турнір року.

Максимально комфортна підготовка

До березневих матчів збірна України готувалася до максимально комфортних умов, заради чого керівництву УАФ довелося навіть позичати гроші. Втім, коли на кону стоїть престиж країни та вихід на такий великий турнір, це цілком виправдано. Матчі 21-го туру української футбольної Прем’єр-ліги розтягнули майже на тиждень – лідери таблиці "Шахтар", "Дніпро-1" та "Динамо" зіграли у вівторок, 12 березня, решта проводила свої матчі у п’ятницю-неділю, 15-го-17-го відповідно.

Все це було зроблено для того, щоб гравці трьох вищезгаданих клубів зібралися в середу, 13-го, ввечері на київському вокзалі та переїхали нічним поїздом до Польщі, звідки чартером дісталися іспанської Марбельї. У результаті у команди утворилося "вікно" цілий тиждень для спокійної планомірної підготовки до гри з боснійцями. До можливого фіналу підготуватиметься менше – всього п’ять днів, але це вже особливості календаря від УЄФА. До того ж обидва фіналісти будуть в однакових умовах, півфінальні матчі розпочнуться у четвер одночасно.

"Ребров не любить контроль заради контролю"

Гравці-легіонери команди під’їжджали поступово, адже в Європі у вікенд проходили матчі на клубному рівні, але вже в понеділок, 18 березня, збірна України проводила тренування у повному складі.

Георгій Судаков, коментуючи тренувальний процес, перебуває у відмінному настрої, жартуючи з партнерів: "Сьогодні вранці була теорія, потім — робота в залі, відпочили — і на тренування. Теоретично розбирали нашу двосторонню гру. У ній, до речі, я забив Нещерету непоганий м’яч, і він одразу ж поїхав із табору збірної (посміхається)… Розбирали матч і обговорювали, як ми плануємо грати з Боснією та Герцеговиною, відштовхуючись від нашої гри… Щодо самого суперника, то я колись грав проти Боснії за команду U -17, а так, якщо чесно, не дивився їхні поєдинки, хіба що останній матч із Португалією, коли вони програли – 0:5. Разом із Михайлом (Мудриком – Ред.) дивилися".

У свою чергу, Мудрик додає: "Моя робота в залі — це вже так зафіксовано в моєму менталітеті. Я вже не можу без цього, тому що з самого дитинства у мене надрукувалося в голові: треба працювати над собою, і тільки так можна досягти якихось Що стосується роботи з Сергієм Ребровим, то він любить контроль м’яча, але щоб цей контроль був спрямований на створення гольових моментів, він не любить контроль заради контролю, не бачить у цьому сенсу. знаходити в ній слабкі місця та використовувати це".

При цьому в колективному занятті синьо-жовтих взяли участь 27 із 28 гравців. Віктор Циганков продовжує виконувати індивідуальні завдання для відновлення пошкодженої зв’язки колінного суглоба під пильним наглядом лікарів та тренера з фізпідготовки. У штабі національної команди вірять, що дуже важливий для команди гравець зможе повністю відновити гру в четвер.

Основна частина тренування цілком очікувано була присвячена награшу тактичних розіграшів та відпрацювання структури гри. На завершення заняття гравці трохи повправлялися у пробитті одинадцятиметрових ударів.

У Боснії – з вівторка

У вівторок, 19 березня, після ранкового тренування збірники ненадовго повернулися до готелю для того, щоб прийняти душ та пообідати. Одразу після цього національна команда виїхала на аеродром у Малазі.

Політ у Сараєво тривав близько трьох годин. Українці оселилися у столиці Боснії та Герцеговини, де й житимуть майбутні дні. Сама гра пройде у Зениці, але відстань між столицею та четвертим за населенням найбільшим містом Боснії становить лише 69 км. та долається за годину. Безпосередньо у Зениці команда проведе лише офіційне передігрове тренування – за добу до матчу і вже саму гру.

Букмекери вірять в Україну

Тим часом, аналітики букмекерських контор вважають збірну України фаворитом у майбутньому матчі, навіть незважаючи на те, що він пройде в Боснії. Букмекери беруть ставки на перемогу гостей з України з коефіцієнтом 2,06, у той час як на нічию – 3,55, а на перемогу боснійської команди – 3,90 до 1, повідомляє Favbet.

На прохід збірної України у фінал ставки приймаються із розрахунку 1,59 до 1, а на прохід команди Боснії та Герцеговини – 2,81 до 1.

У свою чергу фахівці контори William Hill фаворитом матчу Боснія – Україна також вважають нашу збірну. На перемогу команди Сергія Реброва у основний час виставили коефіцієнт 2,00. Аналогічну перемогу балканців оцінюють у 3,70, а нічию – 3,50.

Де дивитись?

Уболівальники зможуть переглянути гру в прямому ефірі місцевих телеканалів Суспільного (наприклад, Суспільне Київ, Суспільне Дніпро, Суспільне Полтава), крім OTT-сервісів. В інтернеті матч Боснія — Україна онлайн можна буде подивитися на медіасервісі Megogo, зокрема на каналі Megogo Футбол 1 та у розділі Спорт, які входять до пакету Максимальний. Матч коментуватимуть Сергій Лук’яненко та Роберто Моралес.

Нагадаємо, півфінальний матч плей-офф кваліфікації Євро-2024 Боснія та Герцеговина — Україна відбудеться 21 березня у місті Зениця. Початок гри – о 21:45 за Києвом.