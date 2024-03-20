Боснія та Герцеговина — Україна: онлайн-трансляція матчу відбору на Євро-2024

Переможець вийде у фінал кваліфікації

У четвер, 21 березня, збірна України зіграє проти команди Боснії та Герцеговини у рамках матчу стикового раунду кваліфікації на чемпіонат Європи-2024. Обидві команди не зуміли подолати відбір через груповий етап.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Боснія та Герцеговина — Україна. Поєдинок пройде у Зениці (Боснія та Герцеговина) на стадіоні "Біліно Поле", початок зустрічі — о 21:45 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Боснія та Герцеговина — Україна — початок о 21:45 (оновлюється)

Поєдинок має архіважливий характер для обох команд. Господарі гратимуть для своїх уболівальників, які гнатимуть футболістів уперед у будь-якій ситуації. А гості спробують на класі обіграти номінально слабшого суперника, щоб подарувати країні трохи позитивних емоцій під час війни. Виліт із відбору стане провалом і для України, і для Боснії та Герцеговини.

Букмекери віддають невелику перевагу Синьо-жовтим у цьому протистоянні. Зірки господарів постаріли й не можуть похвалитися результатами останнім часом. Водночас українські гравці закріпилися в топлігах Європи, а головна команда країни регулярно дає бій іменитим суперникам на міжнародній арені.

Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися в прямому ефірі гру Боснія та Герцеговина — Україна. Поєдинок буде доступним для перегляду в нашій країні й по ТБ, і в Інтернеті. Додамо, гру прокоментують Сергій Лук’яненко та Роберто Моралес.

Нагадаємо, переможець матчу вийде у фінал плей-оф B, де на нього чекає поєдинок проти Ізраїлю чи Ісландії. Переможець фіналу зіграє на Євро-2024 у групі Е разом із Бельгією, Румунією та Словаччиною.