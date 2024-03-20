Украина против Боснии и Герцеговины: предпоследний шаг на пути к Евро

Команда Сергея Реброва проведет полуфинальный матч плей-офф отборочного турнира Евро-2024

В четверг, 21 марта, сборная Украины по футболу проведет полуфинальный матч стадии плей-офф отборочного турнира Евро-2024. Для того, чтобы летом оказаться среди участников чемпионата Европы в Германии, нашей команде необходимо выиграть оба оставшихся матча. В случае победы над Боснией и Герцеговиной в полуфинале, украинцам предстоит провести финал, в котором соперником будет победитель второй полуфинальной пары Израиль – Исландия.

Предстоящие два матча станут ключевыми, на данный момент, для национальной команды в 2024-м году. Но, если их исход сложится успешно, то тогда ключевыми уже станут игры самого Евро. Ведь задачи будут стоять совсем другие, аппетит, как известно, приходит во время еды.

Роковая судейская ошибка

Нынешний отборочный турнир мог завершиться для сборной Украины уже давным-давно. Команда под руководством Сергея Реброва довольно уверенно провела весь турнирный путь и к заключительному матчу группового этапа подошла с шансами на выход из группы напрямую. Украинцам достаточно было обыграть сборную Италии с любым счетом, чтобы занять 2-е место и выйти из группы напрямую. Но…

Украинцы имели игровое преимущество на протяжении матча и "раскачивали" крепкую оборону сборной Италии. А в концовке матча случился эпизод, который впоследствии привел к скандалу. Уже в добавленное арбитром время, на 93-й минуте произошла очередная атака сборной Украины, в которой в штрафной упал Михаил Мудрик после возможного контакта с итальянским игроком. У арбитра было два варианта – назначить пенальти самому, или, если он не уверен нарушении, воспользоваться услугами системы VAR. Кроме того, внимание судьи в поле на этот эпизод мог обратить помощник арбитра, как раз отвечающий за работу VAR. Однако ничего этого не произошло. Судья просто развел руки в стороны, предложил Мудрику подняться и продолжить матч, а игра так и закончилась нулевой ничьей.

Это эпизод стал ключевым не только в отдельно взятом конкретном матче, а повлиял на судьбу турнира в целом. В итоговой таблице итальянцы оказались выше украинцев, заняв итоговое 2-е место, и вместе с англичанами попалив число участников Евро-2024. А нашей команде теперь предстоит провести два важнейших матча. И ошибка в любом из них может лишить сборную поездки на главный турнир года.

Максимально комфортная подготовка

К мартовским матчам сборная Украины готовилась в максимально комфортных условия, ради чего руководству УАФ пришлось даже одалживать деньги. Впрочем, когда на кону стоит престиж страны и выход на столь крупный турнир, это вполне оправданно. Матчи 21-го тура украинской футбольной Премьер-лиги растянули почти на неделю – лидеры таблицы "Шахтер", "Днепр-1" и "Динамо" сыграли во вторник, 12 марта, остальные проводили свои матчи в пятницу-воскресенье, 15-17 марта, соответственно.

Все это было сделано для того, чтобы игроки трех вышеупомянутых клубов собрались в среду вечером, 13 марта, на киевском вокзале и переехали ночным поездом в Польшу, откуда уже чартером добрались в испанскую Марбелью. В итоге, у команды образовалось "окно" в целую неделю для спокойной планомерной подготовки к игре с боснийцами. К возможному финалу на подготовку уйдет меньше – всего пять дней, но это уже особенности календаря от УЕФА. К тому же оба финалиста будут в одинаковых условиях, полуфинальные матчи начнутся в четверг одновременно.

"Ребров не любит контроль ради контроля"

Игроки-легионеры команды подъезжали постепенно, ведь в Европе в уик-энд проходили матчи на клубном уровне, но уже в понедельник, 18 марта, сборная Украины проводила тренировки в полном составе.

Георгий Судаков, комментируя тренировочный процесс, находится в отличном настроении, подшучивая над партнерами: "Сегодня утром была теория, потом — работа в зале, отдохнули — и на тренировку. На теоретическом занятии разбирали нашу двустороннюю игру. В ней, кстати, я забил Нещерету неплохой мяч, и он сразу же уехал из лагеря сборной (улыбается) … Разбирали матч и обсуждали, как мы планируем играть с Боснией и Герцеговиной, отталкиваясь от нашей игры. Что касается самого соперника, то я когда-то играл против Боснии за команду U-17, а так, если честно, не смотрел их поединки, разве что последний матч с Португалией, когда они проиграли — 0:5. Вместе с Михаилом (Мудриком – Ред.) смотрели".

В свою очередь, Мудрик добавляет: "Моя работа в зале — это уже так запечатлено в моем менталитете. Я уже не могу без этого, потому что с самого детства у меня отпечаталось в голове: надо работать над собой, и только так можно достичь каких-то результатов. Что касается работы с Сергеем Ребровым, то он любит контроль мяча, но чтобы этот контроль был направлен на создание голевых моментов. Он не любит контроль ради контроля, не видит в этом смысла. Контролируя мяч, ты должен расшатывать оборону соперника, находить в ней слабые места и использовать это".

При этом, в коллективном занятии сине-желтых приняли участие 27 из 28 игроков. Виктор Цыганков продолжает выполнять индивидуальные задания для восстановления поврежденной связки коленного сустава под пристальным наблюдением врачей и тренера по физподготовке. В штабе национальной команды верят, что очень важный для команды игрок сможет полностью восстановиться к игре в четверг.

Основная часть тренировки вполне ожидаемо была посвящена наигрышу тактических розыгрышей и отработке структуры игры. В завершение занятия игроки немного поупражнялись в пробитии одиннадцатиметровых ударов.

В Боснии – со вторника

Во вторник, 19 марта, после утренней тренировки сборники ненадолго вернулись в отель для того, чтобы принять душ и пообедать. Сразу же после этого национальная команда выехала на аэродром в Малаге.

Полет в Сараево длился около трех часов. Украинцы поселилась в столице Боснии и Герцеговины, где и будут жить предстоящие дни. Сама игра пройдет в Зенице, но расстояние между столицей и четвертым по населению крупнейшим городом Боснии составляет всего 69 км. и преодолевается за час. Непосредственно в Зенице команда проведет только официальную предыгровую тренировку – за сутки до матча, и уже саму игру.

Букмекеры верят в Украину

Тем временем, аналитики букмекерских контор считают сборную Украины фаворитом в предстоящем матче, даже несмотря ан то, что он пройдет в Боснии. Букмекеры принимают ставки на победу гостей из Украины с коэффициентом 2,06, в то время как на ничью – 3,55, а на победу боснийской команды – 3,90 к 1, сообщает Favbet.

На проход сборной Украины в финал ставки принимаются из расчета 1,59 к 1, а на проход команды Боснии и Герцеговины – 2,81 к 1.

В свою очередь, специалисты конторы William Hill фаворитом матча Босния – Украина также считают нашу сборную. На победу команды Сергея Реброва в основное время выставили коэффициент 2,00. Аналогичную победу балканцев оценивают в 3,70, а ничью – 3,50.

Где смотреть?

Болельщики смогут посмотреть игру в прямом эфире местных телеканалов Суспільного (например, Суспільне Киев, Суспільне Днепр, Суспільне Полтава), кроме OTT-сервисов. В интернете матч Босния — Украина онлайн можно будет посмотреть на медиасервисе Megogo, в частности на канале Megogo Футбол 1 и в разделе Спорт, которые входят в пакет Максимальный. Матч будут комментировать Сергей Лукьяненко и Роберто Моралес.

Напомним, полуфинальный матч плей-офф квалификации Евро-2024 Босния и Герцеговина — Украина состоится 21 марта в городе Зеница. Начало игры — в 21:45 по Киеву.