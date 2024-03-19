Боснія та Герцеговина – Україна: букмекери порадували прогнозом на відбірковий матч Євро-2024

Фахівці віддають невелику перевагу українцям

У четвер, 21 березня, збірна України з футболу спробує пройти команду Боснії та Герцеговини в рамках стикового раунду кваліфікації на чемпіонат Європи-2024. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Боснія та Герцеговина — Україна.

На думку букмекерів, у наступний раунд відбору проб’ється саме наша команда. Про це повідомляє Favbet.

Фахівці віддають перевагу українцям — коефіцієнт на прохід Синьо-жовтих 1,51, водночас у господарів шанси помітно нижчі — коефіцієнт 2,76. Додамо, що аналітики Favbet оцінили ймовірність перемоги гостей у 47%, а Боснії та Герцеговини – у 25%.

Прогноз букмекерів на матч відбору на чемпіонат Європи-2024 Боснія та Герцеговина — Україна:

Favbet: (перемога Боснії та Герцеговини 3,85 – нічия 3,60 – перемога України 2,07)

William Hill: (3,70 — 3,50 — 2,00)

Bwin: (3,75 — 3,40 — 2,00)

Матч Боснія та Герцеговина – Україна відбудеться у Зениці (Боснія та Герцеговина) на стадіоні "Біліно Поле". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися цю зустріч у прямому ефірі в Україні.

Додамо, що Синьо-жовтих у цій грі влаштує лише перемога. У разі успіху українські футболісти вийдуть у фінал кваліфікації, де зіграють із переможцем поєдинку Ізраїль — Ісландія. З розкладом, результатами та відеооглядами ігор збірної України можна ознайомитись на сайті "Телеграф".