Ребров встановив рекорд збірної України за кількістю "валідольних" перемог

Синьо-жовті при Реброві часто здобувають результат на останніх хвилинах

Вольова перемога над Боснією та Герцеговиною (2:1) стала для збірної України третім подібним успіхом за Сергія Реброва. У результаті наставник встановив національний рекорд за цим показником.

Про це повідомляє "Суспільне Спорт" у Telegram. За інформацією джерела, Ребров виграв третій матч на чолі збірної України, поступаючись рахунком по ходу зустрічі.

До Реброва збірна України перемагала, відіграючись у рахунку, ще на Євро-2012 проти Швеції (2:1). Загалом Україна сім разів здобувала вольові перемоги в офіційних поєдинках. Сам фахівець зазначив, що у критичний момент йде у ва-банк, роблячи заміни та змінюючи темп гри у потрібний час.

"Напевно, це гра у ва-банк. Якщо ми програємо, то треба посилювати атаку. Важливо було зберегти якусь структуру в обороні, але я вважаю, що ті гравці, які вийшли на заміну, додали темпу в грі. Всі хлопці заслуговують на цю перемогу", – сказав після гри Ребров.

Нагадаємо, після перемоги над Боснією та Герцеговиною збірна України зіграє у фіналі стикового раунду відбору на чемпіонат Європи проти команди Ісландії. Переможець цієї гри вийде на Євро-2024, де зіграє у квартеті Е.