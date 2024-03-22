Ребров установил рекорд сборной Украины по количеству "валидольных" побед

Сине-желтые при Реброве часто добывают результат на последних минутах

Волевая победа над Боснией и Герцеговиной (2:1) стала для сборной Украины третьим подобным успехом при Сергее Реброве. В итоге наставник установил национальный рекорд по этому показателю.

Об этом сообщает "Суспільне Спорт" в Telegram. По информации источника, Ребров выиграл третий матч во главе сборной Украины, уступая в счете по ходу встречи.

До Реброва, сборная Украины побеждала, отыгрываясь в счете, еще на Евро-2012 против Швеции (2:1). Всего Украина семь раз одерживала волевые победы в официальных поединках. Сам специалист отметил, что в критический момент идет в ва-банк, делая замены и меняя темп игры в нужное время.

"Наверное, это игра в ва-банк. Если мы проигрываем, то нужно усиливать атаку. Важно было сохранить какую-то структуру в обороне, но я считаю, что вышедшие на замену игроки добавили темп в игре. Все ребята заслуживают этой победы", – сказал после игры Ребров.

Напомним, после победы над Босние и Герцеговиной сборная Украины сыграет в финале стыкового раунда отбора на чемпионат Европы против команды Исландии. Победитель этой игры выйдет на Евро-2024, где сыграет в квартете Е.