"Ми їдемо перемагати": гучна заява форварда збірної Ісландії перед грою з Україною

Андрі Гудйонсен сповнений амбітних планів

Форвард збірної Ісландії Андрі Гудйонсен прокоментував перемогу своєї команди над Ізраїлем у півфіналі плей-офф кваліфікації до чемпіонату Європи-2024. Гравець сповнений амбіцій та надій перед вирішальним матчем.

Свій коментар грав дав порталу Fotbolti.net. Нападник не приховував емоцій:

"Ми вийшли у фінал відбору на Євро. Це просто божевілля. Матч з Україною буде важким, але ми їдемо перемагати. З Ізраїлем було важко, було багато різних ситуацій. Ми добре себе показали у грі, особливо за стандартів. Залишився останній матч. Щоби поїхати на Євро, треба перемогти".

Зазначимо, що у грі проти команди Ізраїлю хет-триком відзначився Альберт Гудмундссон, а ще один гол забив Арнор Траустасон. Матч, у якому збірна Ізраїлю була номінальним господарем, пройшов на нейтральному полі у Будапешті та завершився перемогою ісландців з рахунком 1:4.

У фіналі збірна Ісландії зіграє із командою України. Напередодні наша команда здобула вольову перемогу над Боснією та Герцеговиною (2:1). Номінально "домашній" для команди Сергія Реброва поєдинок відбудеться у польському Вроцлаві 26 березня. Старт поєдинку о 21:45 за київським часом.