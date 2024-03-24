Усик — Ф’юрі: між WBC та WBO намітився розкол через бій

У боксерських організацій різне бачення ситуації

Президент Всесвітньої боксерської організації (WBO) Пако Валькарсель прокоментував ідею свого колеги зі Всесвітньої боксерської ради (WBC) про призначення на супербій Олександр Усик — Тайсон Ф’юрі шести суддів замість трьох. Поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу має відбутися у травні.

Відповідний коментар Валькарселя наводить worldboxingnews. Пако вважає, що 3 фахівці впораються з боєм, попри побоювання з боку WBC.

"Ця тема обговорювалася серед санкціонуючих органів. Я не вірю, що ця пропозиція щось додасть боксу, тому що судді мають бути компетентними, і трьох достатньо. Я не погоджуся на шість суддів", — сказав Валькарсель.

Нагадаємо, президент WBC Маурісіо Сулейман заявив, що неоднозначні суддівські записки в битві за титул абсолютного чемпіона світу можуть поховати професійний бокс. Щоб запобігти цьому, він запропонував додати ще трьох суддів на бій Усик — Ф’юрі.

Промо відео бою Усик — Ф’юрі

Побоювання Сулеймана пов’язані із суддівством на вечорі боксу Джошуа — Нганну, в одному з чемпіонських поєдинків якого судді видали скандальний рахунок. Раніше повідомлялося, що Тайсон звернувся до Олександра за допомогою пісні. Британець намагається залізти у голову українському чемпіону.