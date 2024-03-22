Усик — Ф’юрі: колишній чемпіон світу дав прогноз на супербій

Ріккі Хаттон вважає Ф’юрі фаворитом, але не таким очевидним

Екс-чемпіон світу з боксу у двох вагових категоріях Ріккі Хаттон прокоментував поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між володарем поясів WBA/WBO/IBF/IBO Олександром Усиком та чемпіоном WBC Тайсоном Ф’юрі. Хаттон заявив, що для нього Тайсон Ф’юрі є фаворитом у бою проти Олександра Усика.

Водночас британський боксер вважає, що перемога дістанеться Ф’юрі у важкому бою. Свій коментар він дав британському виданню Daily Star.

"Я бачу Тайсона фаворитом, але не таким великим, як я вважав раніше. Я в команді Ф’юрі, я підтримую всіх Ф’юрі. Я дуже близький до їхньої родини. Попередній бій проти Нганну був важчий, ніж зазвичай, а Френсіс виявився кращим, ніж ми всі вважали.

Я був у Саудівській Аравії, це була чудова подія. Там зібралися усі чемпіони, співав Емінем. Оскільки Нганну проводив свій перший бій, Ф’юрі трохи втратив концентрацію та недооцінив його", — сказав Хаттон.

Колишній чемпіон також підкреслив відмінну фізичну форму Ф’юрі: "Ви бачите, в якій Тайсон формі зараз. Він стрункий і підтягнутий, як і має бути. Я думаю, що це найкраще, що могло статися з ним перед боєм проти Усика. Ф’юрі почне з чистого листа, і він знає, що повинен бути в ударі. Я думаю, що він буде".

Об’єднавчий бій між Усиком та Ф’юрі спершу було призначено на 17 лютого, але через травму Тайсона було перенесено на 18 травня . Поєдинок пройде в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).