"Біжи, кролику": Ф’юрі відправив Усику музичне послання (відео)

Циганський король не перестає підколювати українця

Боксер-чемпіон за версією WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) звернувся до чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО) перед боєм за титул абсолютного чемпіона світу. До речі, боксери мають вийти на ринг у травні в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

На цей раз британець пригрозив українцю своїми ударами, які він викидав на тренуванні. Відповідне відео "Циганський король" опублікував у Instagram.

Примітно, що відео супроводжував аудіоряд із піснею "Біжи, кролик, біжи". Саме так Тайсон називає Олександра через його маленькі габарити. У відповідь Усик придумав Ф’юрі прізвисько "жадібне пузо".

Нагадаємо, бій Усик — Ф’юрі зривався кілька разів. Поєдинок мав пройти у лютому 2024 року, проте "Циганський король" отримав травму у спарингу, після чого "дуель" перенесли на 18 травня. Додамо, що у WBC висловили стурбованість через можливе "пограбування" суддями одного з боксерів. У Раді хочуть додати ще трьох суддів для ведення суддівського рахунку. Зазначимо, перед поєдинком Усик очолює рейтинг журналу The Ring серед супертяжів.