Бій Усик — Ф’юрі може не відбутися: у команді українця розповіли, чому

Ф’юрі чотири рази поспіль знімався з поєдинку

Довгоочікуваний бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі між володарем поясів IBF, IBO, WBA, WBO Олександром Усиком та чемпіоном WBC Тайсоном Ф’юрі може не відбутися. Принаймні так вважають у команді українського боксера.

Як заявив промоутер нашого чемпіона Олександр Красюк, він не має довіри до "Циганського короля", пише BoxingNews24. На даний момент обидва боксери ведуть підготовку до очного поєдинку, який заплановано на 18 травня.

Спочатку бій планували провести 2023 року, потім з’явилася офіційна дата — 17 лютого, але й удруге британець "злився". Красюк у розмові з журналістами нагадав, що Ф’юрі вже чотири рази поспіль знімався з поєдинків.

"У мене немає жодних гарантій, що перший бій колись відбудеться. Тайсон Ф’юрі вже чотири рази поспіль знімався з поєдинку.

Ми навіть вирішили припинити всі жарти та критику на адресу Ф’юрі, щоб підтримати його впевненість у собі. Отже, якщо ми ще щось можемо зробити, щоб допомогти йому вийти на ринг з Усиком, ми готові це зробити", – сказав промоутер.

Офіційний промо-ролик бою

Раніше "Телеграф" писав про те, що через майбутній бій Усик — Ф’юрі намітився розкол у світовому боксі.