"Челсі" — "Ман Юнайтед": де і коли дивитись матч АПЛ

Англійські гранди провалили сезон

У четвер, 4 квітня, лондонський "Челсі" у рамках центрального поєдинку 31-го туру чемпіонату Англії сезону 2023/24 прийме "Манчестер Юнайтед". "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Челсі" — "Ман Юнайтед".

У прямому ефірі в Україні гру Синіх проти Червоних Дияволів покаже медіаплатформа setantasports.com та телеканал Setanta Sports. Про це повідомляє офіційний транслятор зустрічі.

Матч "Челсі" — "Ман Юнайтед" пройде в Лондоні на стадіоні "Стемфорд Брідж", початок гри — о 22:15 за київським часом. Обидва клуби провалили сезон на внутрішній арені, залишається не так багато ігор, щоби виправити ситуацію. Манкуніанці ще намагаються зачепитися за топ-4, а Пенсіонери — за топ-10.

Нагадаємо, вінгер "Челсі" Михайло Мудрик у березні забив гол в АПЛ, а також чудово виглядав у минулій грі Синіх проти "Бернлі" (2:2), а тому він може знову потрапити до стартового складу команди.

Раніше повідомлялося, що лондонці втратили трофей, програвши у фіналі Кубка ліги "Ліверпулю". У цій грі Михайло невдало вийшов на заміну.